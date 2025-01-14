Mescid-i Aksa imamından A Haber'de İsrail'e tepki: Her zalim gibi Netanyahu’nun da sonu var!
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, A Haber’e verdiği özel röportajda İsrail’in uyguladığı baskılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sabri, 'Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumu onurlu bir duruştur' derken, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alma amacının Müslümanları korkutmak olduğunu söyledi.
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak, İsrail'in Mescid-i Aksa üzerindeki baskılarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Sabri, defalarca İsrail tarafından gözaltına alındığını ve suçlamalara maruz kaldığını belirtti. İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı hedef alarak Müslümanları korkutmak ve kutsal mekândan uzaklaştırmak istediğini vurguladı:
"İsrail'in amacı, Mescid-i Aksa'nın kontrolünü ele geçirmek ve Müslümanları buradan çıkarmaktır. Beni gözaltına aldıklarında hakkımda kışkırtıcılık ve direnişi desteklemek gibi suçlamalarda bulundular. Amaçları, çelişkili ifadeler vererek beni suçlu göstermekti."
"ERDOĞAN'IN TUTUMU ONURLU BİR TAVIRDIR"
Şeyh Sabri, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiğini ve görüşmenin İsrail medyası tarafından hedef gösterildiğini söyledi:
"Görüşmenin yapıldığı gün İsrail medyası beni ve Erdoğan'ı hedef aldı. Ancak hiç şüphe yok ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki tutumu onurlu bir duruştur. Türk halkı da Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdalısıdır. Bu desteğin olumlu etkileri olacak ve İsrail, Türkiye'nin baskılarına boyun eğecektir."
Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki durumu dikkatle dinlediğini ifade eden Sabri, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteğin önemine dikkat çekti.
NETANYAHU'YA TEPKİ: "HER ZALİM GİBİ SONU VAR"
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama kararı alması gerektiğini belirten Şeyh Sabri, İsrail'in işgal politikalarını eleştirdi:
"İsrail, her gün ilhakı artırarak sınırlarını genişletiyor. Netanyahu'ya sesleniyorum: Her zalim gibi senin de bir sonun olacak. Gazze ve Batı Şeria'da işlediğin suçlarla yüzleşeceksin."
"SON NEFESİME KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM"
85 yaşındaki Şeyh Sabri, 51 yıldır Mescid-i Aksa'da imamlık yaptığını hatırlatarak, son nefesine kadar direnişini sürdüreceğini vurguladı:
"4 Mayıs 1973'te Mescid-i Aksa'da başladığım bu yolda son nefesime kadar mücadele edeceğim."
Şeyh Sabri'nin açıklamaları, Filistin davasına ve Mescid-i Aksa'daki mücadelesine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.