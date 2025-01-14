Mescid-i Aksa imamından A Haber’de İsrail’e tepki: Her zalim gibi Netanyahu’nun da sonu var!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, A Haber’e verdiği özel röportajda İsrail’in uyguladığı baskılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sabri, 'Erdoğan’ın Filistin konusundaki tutumu onurlu bir duruştur' derken, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı hedef alma amacının Müslümanları korkutmak olduğunu söyledi.

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