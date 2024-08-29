Narin’in ailesi tekrar ifade veriyor | Türkiye Narin'den iyi haber bekliyor! Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 9. günde devam ediyor. Kolunda ısırık izleri olan Narin'in ağabeyi Enes Güran ise gözaltında. Ailesi ise tekrar ifade vermek için karakola gitti. Ekipler her yerde Narin'i arıyor, bir terlik daha bulundu ancak numarası uymadı. Eve 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi aranıyor. 47 ev ile 22 metruk bina arandı. Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Narin yaşıyor olabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli cinayet ve kayıp şahıslar dedektifi Savaş Kurtbaba değerlendirdi.
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamadı. Esrarengiz olay 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran ortadan kayboldu, paniğe kapılan ailesi ise polisi aradı. İhbar üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
KAN İZLERİ ŞÜPHESİ
Soruşturma kapsamında bölgede yaşayan herkesin ifadesi alındı. Çalışmalar sürerken Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan lekelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucu kan lekelerinin burnu kanayan kuzenine ait olduğu ortaya çıktı.
TERLİK NARİN'İN DEĞİL
Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden vatandaşlar jandarmayı aradı. Ancak Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yaptı. Fakat bu aramalardan da bir sonuç alınamadı.
DNA NASIL BULUNACAK?
Peki Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi? Narin patika yoldan nereye gitmiş olabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli cinayet ve kayıp şahıslar dedektifi Savaş Kurtbaba değerlendirdi.
"DİŞ İZİNDEN DNA ÇOK ZOR"
Savaş Kurtbaba: Ben 2003 yılında Türkiye'de ilk defa diş izinden cinayet çözen bir polisim. Burada bir prosedür var. Narin'in ağabeyi Enes Güran'ı Diyarbakır'dan İstanbul'a getirdiler. O çocuktan bir DNA alma şansları olabilir çalışılabilir ama çok zordur. Çünkü o bölge yıkanmıştır, temizlenip dezenfekte edilmiştir. Ancak o bölgenin fotoğrafları çekilerek diş kalıpları çıkarılacak. Muhtemelen Narin'in ağız ve dış kalıpları e-Nabız sisteminde vardır. Ben komutanın açıklamalarının buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü o bölgelerde ağız ve diş taraması sürekli olarak yapılıyor.
ISIRIKTAN NASIL BİR YOL İZLENECEK?
Herkesin diş izi parmak izi gibi farklıdır. Eğer ağızda diş ile ilgili bir işlem yapılmadıysa durum böyledir. Ben bunu Çapa Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı'ndan zamanında öğrenmiştim. O zaman savcılar bile konuyu anlamıştı çünkü emsali yoktu ve Türkiye'de ilk defa yapılmıştı. İşte parmak izi gibi diş izi farklıdır. Şimdi Narin'in ağzındaki diş kalıbı ile ağabeyi Enes'in kolundaki ısırığın kalıbı çıkarılacak. Burada bir karşılaştırma yapılacak. Eğer bunlar uyarsa iş bitmiş demektir. Şu anda bunu olasılıklara göre söylüyorum. Kimseyi suçlamıyorum.
NARİN ZEKİ ÇOCUK!
Burası olduğu gibi Narin'in yaşadığı bir mahalle. Hepsi akrabalardan oluşmuş bir mahalle. Babası Narin'in çok akıllı olduğunu söylüyor biz de kamera görüntülerine baktığı zaman Narin'in zekasını görebiliyoruz. Narin'i dışardan biri gelip kolundan tutup bir yere götüremez. Yabancı biri bunu yapamaz ama akrabası ağabeyi kardeşi bir yakını bunu yapabilir. Dışarıdan birilerinin gelip bunu yapması mümkün değil. Ben bu olasılığı imkansız olarak görüyorum. Yabancı biri bu bölgeye gelse anında dikkat çeker. Bu işi yakınlarda bakmak gerekir.
YABANCI DEĞİL YAKIN BİRİ…
Çocuk kayıpları çok önemlidir ve yeni genelge ile anında işlem başlayacak. İfadelerden önce hemen bölgede arama yapmak gerekir. Narin bölgeyi çok iyi biliyor orada yaşıyor tehlikeli bölgelere gitmez ancak birileri oraya götürmüş olabilir. Ancak bu yabancı biri değil yakınlardan biridir. Şu anda benim açımdan herkes şüphelidir. Annesi, babası, kardeşi veya amcası kim olursa olsun şüphelidir. Bu tür arama çalışmaların da kötüden iyiye gitmek zorundayız. Hızlı sonuç almak için bunu yapmak zorundayız. Aslında ilk etapta hemen arama kararları çıkarılıp tüm evlerin aranması gerekirdi.
KRİTİK SÜREÇ GEÇİLDİ
Bu tarz kayıplarda kritik süre 2 ila 5 gün arasıdır. Şu anda bu süre aşıldı. Artık her dakika kötü senaryo kendimizi hazırlamak zorundayız. Bu da bir olasılık. Arama çalışmalarını yürüten komutanımız iyi niyetle sağ bulmak istediklerini söylüyor ama kritik bir süreçteyiz. Ancak bundan önceki emsal örnekler bize kötüyü gösteriyor. Biz de inşallah Narin'in sağ olarak bulunmasını istiyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
- Asla kilo veremiyorum derken bu yöntemle 75 kilo verdi! 37'lik kadının sıfır beden olma sırrı çıktı: "Her gün sayarak..."
- AJET 590 TL UCUZA BİLET KAMPANYASI 2024 | AJET yurtiçi ucuza uçak bileti satışı başladı, ne zamana kadar? Hangi tarihlerde geçerli?
- Galatasaray - Young Boys maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? GS Young Boys maçı şifresiz mi?
- Memura 2025 zammı oluştu: En düşük memur emeklisine %43.31’lik ayar kapıda! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma…
- B sınıfı ehliyeti olana yeni düzenleme: Artık araç kullanamayacaklar... Şartları değişiyor!