29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin’in ailesi tekrar ifade veriyor | Türkiye Narin'den iyi haber bekliyor! Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Yavuz Topal
Giriş: 29.08.2024 11:56 Güncelleme: 29.08.2024 12:02
ABONE OL
Narin’in ailesi tekrar ifade veriyor | Türkiye Narin’den iyi haber bekliyor! Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 9. günde devam ediyor. Kolunda ısırık izleri olan Narin'in ağabeyi Enes Güran ise gözaltında. Ailesi ise tekrar ifade vermek için karakola gitti. Ekipler her yerde Narin'i arıyor, bir terlik daha bulundu ancak numarası uymadı. Eve 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi aranıyor. 47 ev ile 22 metruk bina arandı. Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Narin yaşıyor olabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli cinayet ve kayıp şahıslar dedektifi Savaş Kurtbaba değerlendirdi.

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamadı. Esrarengiz olay 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran ortadan kayboldu, paniğe kapılan ailesi ise polisi aradı. İhbar üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

KAN İZLERİ ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında bölgede yaşayan herkesin ifadesi alındı. Çalışmalar sürerken Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan lekelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucu kan lekelerinin burnu kanayan kuzenine ait olduğu ortaya çıktı.

TERLİK NARİN'İN DEĞİL

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden vatandaşlar jandarmayı aradı. Ancak Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yaptı. Fakat bu aramalardan da bir sonuç alınamadı.

DNA NASIL BULUNACAK?

Peki Narin yaşıyor olabilir mi? Isırık izinden DNA bulunabilir mi? Narin patika yoldan nereye gitmiş olabilir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli cinayet ve kayıp şahıslar dedektifi Savaş Kurtbaba değerlendirdi.

"DİŞ İZİNDEN DNA ÇOK ZOR"

Savaş Kurtbaba: Ben 2003 yılında Türkiye'de ilk defa diş izinden cinayet çözen bir polisim. Burada bir prosedür var. Narin'in ağabeyi Enes Güran'ı Diyarbakır'dan İstanbul'a getirdiler. O çocuktan bir DNA alma şansları olabilir çalışılabilir ama çok zordur. Çünkü o bölge yıkanmıştır, temizlenip dezenfekte edilmiştir. Ancak o bölgenin fotoğrafları çekilerek diş kalıpları çıkarılacak. Muhtemelen Narin'in ağız ve dış kalıpları e-Nabız sisteminde vardır. Ben komutanın açıklamalarının buradan geldiğini düşünüyorum. Çünkü o bölgelerde ağız ve diş taraması sürekli olarak yapılıyor.

ISIRIKTAN NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Herkesin diş izi parmak izi gibi farklıdır. Eğer ağızda diş ile ilgili bir işlem yapılmadıysa durum böyledir. Ben bunu Çapa Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı'ndan zamanında öğrenmiştim. O zaman savcılar bile konuyu anlamıştı çünkü emsali yoktu ve Türkiye'de ilk defa yapılmıştı. İşte parmak izi gibi diş izi farklıdır. Şimdi Narin'in ağzındaki diş kalıbı ile ağabeyi Enes'in kolundaki ısırığın kalıbı çıkarılacak. Burada bir karşılaştırma yapılacak. Eğer bunlar uyarsa iş bitmiş demektir. Şu anda bunu olasılıklara göre söylüyorum. Kimseyi suçlamıyorum.

NARİN ZEKİ ÇOCUK!

Burası olduğu gibi Narin'in yaşadığı bir mahalle. Hepsi akrabalardan oluşmuş bir mahalle. Babası Narin'in çok akıllı olduğunu söylüyor biz de kamera görüntülerine baktığı zaman Narin'in zekasını görebiliyoruz. Narin'i dışardan biri gelip kolundan tutup bir yere götüremez. Yabancı biri bunu yapamaz ama akrabası ağabeyi kardeşi bir yakını bunu yapabilir. Dışarıdan birilerinin gelip bunu yapması mümkün değil. Ben bu olasılığı imkansız olarak görüyorum. Yabancı biri bu bölgeye gelse anında dikkat çeker. Bu işi yakınlarda bakmak gerekir.

YABANCI DEĞİL YAKIN BİRİ…

Çocuk kayıpları çok önemlidir ve yeni genelge ile anında işlem başlayacak. İfadelerden önce hemen bölgede arama yapmak gerekir. Narin bölgeyi çok iyi biliyor orada yaşıyor tehlikeli bölgelere gitmez ancak birileri oraya götürmüş olabilir. Ancak bu yabancı biri değil yakınlardan biridir. Şu anda benim açımdan herkes şüphelidir. Annesi, babası, kardeşi veya amcası kim olursa olsun şüphelidir. Bu tür arama çalışmaların da kötüden iyiye gitmek zorundayız. Hızlı sonuç almak için bunu yapmak zorundayız. Aslında ilk etapta hemen arama kararları çıkarılıp tüm evlerin aranması gerekirdi.

KRİTİK SÜREÇ GEÇİLDİ

Bu tarz kayıplarda kritik süre 2 ila 5 gün arasıdır. Şu anda bu süre aşıldı. Artık her dakika kötü senaryo kendimizi hazırlamak zorundayız. Bu da bir olasılık. Arama çalışmalarını yürüten komutanımız iyi niyetle sağ bulmak istediklerini söylüyor ama kritik bir süreçteyiz. Ancak bundan önceki emsal örnekler bize kötüyü gösteriyor. Biz de inşallah Narin'in sağ olarak bulunmasını istiyoruz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır günlerdir kayıp Narin’i arıyorDiyarbakır günlerdir kayıp Narin’i arıyor DİYARBAKIR GÜNLERDİR KAYIP NARİN'İ ARIYOR
Emniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandıEmniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandı EMNİYETİN HELİKOPTERİ KAYIP NARİN İÇİN HAVALANDI
Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber olduJandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu JANDARMA EKİPLERİ KAYIP NARİN İÇİN SEFERBER OLDU
Narin’in cansız bedeni mi bulundu?Narin’in cansız bedeni mi bulundu? NARİN'İN CANSIZ BEDENİ Mİ BULUNDU?
Narin Güran bulundu mu? Ailesi ifade veriyorNarin Güran bulundu mu? Ailesi ifade veriyor NARİN GÜRAN BULUNDU MU? AİLESİ İFADE VERİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör