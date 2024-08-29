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Narin ağabeyi Enes Güran’ın adli tıp raporu tamamlandı! Şimdi ne olacak? Hangi yol izlenecek?

Narin ağabeyi Enes Güran’ın adli tıp raporu tamamlandı! Şimdi ne olacak? Hangi yol izlenecek?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 29.08.2024 13:12
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 9. gününde sürüyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran olduğu ortaya çıktı. İstanbul’a getirilen Enes Güran’dan DNA alındı ve kolundaki ısırık izlerinin kalıpları çıkarıldı. Diyarbakır’a götürülen ağabeyi Enes Güran gözaltına alınırken son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktarırken canlı yayına katılan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan önemli değerlendirmelerde bulundu.
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