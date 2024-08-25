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Diyarbakır’da Emniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 16:46
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Diyarbakır’da Emniyetin helikopteri kayıp Narin için havalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopter, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları için havalandı.

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