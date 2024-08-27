ABD başkan adayı Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı! Merkezi Ukrayna mı olacak? Savaş Avrupa’ya mı taşınıyor?
Eski ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Dünya Savaşı sinyali verdi, "Hızlıca bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı çıkacak" dedi. Üstelik nükleer güçlerin de olduğunu belirterek "Bu savaş öncelilere benzemeyecek" ifadelerini kullandı. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Kemal Olçar değerlendirdi.
Eski ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, 3. Dünya Savaşı uyarısı yaptı, "Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesi buna neden olabilir" dedi. Trump konuşmasına Afganistan hakkındaki düşünceleriyle başladı. ABD'nin Afganistan'dan çekildiği günü Amerikan tarihinin en utanç verici günü olarak tanımladı. Bu gelişmeni dünyanın dört bir yanında çatışmaları tetiklediğini savundu.
"ÖNCEKİ DÜNYA SAVAŞLARINA DA BENZEMEYECEK"
Sözü Ukrayna'nın Rus topraklarındaki ilerleyişine getirdi. Bir şeyler yapılmazsa 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıya kalınacağını söyledi. Trump, "Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3. Dünya Savaşı çıkacak. Nükleer güç ve mevcut diğer kapasiteler nedeniyle bu, önceki dünya savaşlarına da benzemeyecek." dedi.
SAVAŞIN BAŞLANGIÇ EMARELERİ
Askeri stratejist Kemal Olçar: Trump'ın açıklamalarını 2 kısma ayırarak bakmak gerekir. Bunlardan biri iç politikaya yönelik olarak görünüyor. Amerikan toplumuna eğer ben seçilmezsem dünyanın kaotik bir ortama gideceği mesajı veriyor. Bu sözler iç politikaya yönelik ama bunun gerçeklik payı da olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç emarelerini görüyoruz. Küçük çatışmalar, bölgesel ihtilaflar bunları topladığınız zaman büyük bir patlama şeklinde ortaya çıkacağı ve nasıl olacağı tartışmaları sürüyor. Bunlar nükleer bir patlama ile sonuçlanabilir. Gelecekteki savaşlarda sadece konvensiyonel silahlar olmayacak yani düzenli ordular olmayacak nükleer silahlar ateşlenecek. Yapay zeka etkin olacak ve ordular bir yerden bir yere o kadar hızlı geçiyor ki bir tümeni 24 saatte 10 bin kilometre gönderebiliyorsunuz.
TÜRKİYE'NİN SAHAYA YANSIMA HIZI
NATO'da tatbikatlar yapıldı. ABD bir gecede kendi kıyılarından Avrupa kıtasına birlik yığdı. Çok hızlı şekilde birlik kaydırma süreçleri var. Devlet başkanları sahaya baktığı zaman bir karmaşa görüyor. Nerede ne patlayacak belli değil. Hangi birlik nerede çok bunu anlamak mümkün değil. Bu yeteneklerini geliştiren ülkeler gelecek 50 yılda var olacaklar. Türkiye'nin bu konuda sahaya bunu yansıtma hızı çok fazla. Bölgesel güç olarak bunu söyleyebiliriz. Şu anda TCG Anadolu var bunun yanında eskort görevi gören yan gemilerimiz var. Korvetler etkin kullanılıyor. Büyük kargo uçaklarımız var. Türkiye'nin sahaya gücünü yansıtma gücü son zamanlarda çok fazla arttı. Yani düşman birliği ertesi gece göremeyecek çok hızlı bir hareket etme kabiliyetimiz var. Çanakkale'de amfibik bir kolordu tesis ediliyor ve bu çok önemli. Karada muazzam bir gücümüz var. Havada ise gözlerimiz ışıldıyor. O kadar çok yetenekli hava aracımız var ki inanılmaz derecede. Hem insanlı hem insansız çok kuvvetli araçlarımız var. 2030'lu yıllarda Kaan filosunu takip edemeyeceğiz.
EĞER BARIŞ OLMAZSA SONUÇ DÜNYA SAVAŞI
Dünyada ABD ya da Çin deniz gücünü ya da deniz altı gücünü bir anda denizlerde ortaya çıkarabiliyor. Ukrayna'nın Rusya'nın içinde ilerlemesi Rusya'nın büyük bir saldırı başlatması bunlar çok önemli gelişmeler. Eğer işin nükleer taktik ve stratejiler dahil olursa buna resmi olarak 3. Dünya Savaşı diyebiliriz. Bölgesel çatışmalar eğer barış ile sonuçlanmazsa çatışmaların toplamı 3. Dünya Savaşı olacaktır.
UKRAYNA ÜZERİNDE RUSYA TESTİ
Ukrayna 2022 şubat ayında bir işgale uğradı ve yüzde 20 topraklarını kaybetti. Fakat Ukrayna'yı yönlendiren üst akıl yani ABD ve Avrupa Birliği önce Rusya'nın imkanlarını Ukrayna'ya test ettirdi. Şu anda ise bir şekilde Rusya'nın derinliklerinde yani sınırı geçerek Putin ve Rusya'nın sinir uçlarına temas etmek suretiyle son yeteneği nükleer kapasitesini test ettirmek istiyorlar. İşte 3. Dünya Savaşı tehlikesi tam olarak buy oluyor. Batı'nın hedefi Ukrayna üzerinde Rusya'nın sinir uçlarına dokunup nükleer silah kullandırmak ve müdahaleye alan açmak. Peki bunu kim yapacak? Nükleer kapasitesi olan ABD, Fransa ve İngiltere olacak.
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