ABD başkan adayı Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı! Merkezi Ukrayna mı olacak? Savaş Avrupa’ya mı taşınıyor?

Türkiye'nin gücünü sahaya yansıtma hızı arttı

TÜRKİYE'NİN SAHAYA YANSIMA HIZI

NATO'da tatbikatlar yapıldı. ABD bir gecede kendi kıyılarından Avrupa kıtasına birlik yığdı. Çok hızlı şekilde birlik kaydırma süreçleri var. Devlet başkanları sahaya baktığı zaman bir karmaşa görüyor. Nerede ne patlayacak belli değil. Hangi birlik nerede çok bunu anlamak mümkün değil. Bu yeteneklerini geliştiren ülkeler gelecek 50 yılda var olacaklar. Türkiye'nin bu konuda sahaya bunu yansıtma hızı çok fazla. Bölgesel güç olarak bunu söyleyebiliriz. Şu anda TCG Anadolu var bunun yanında eskort görevi gören yan gemilerimiz var. Korvetler etkin kullanılıyor. Büyük kargo uçaklarımız var. Türkiye'nin sahaya gücünü yansıtma gücü son zamanlarda çok fazla arttı. Yani düşman birliği ertesi gece göremeyecek çok hızlı bir hareket etme kabiliyetimiz var. Çanakkale'de amfibik bir kolordu tesis ediliyor ve bu çok önemli. Karada muazzam bir gücümüz var. Havada ise gözlerimiz ışıldıyor. O kadar çok yetenekli hava aracımız var ki inanılmaz derecede. Hem insanlı hem insansız çok kuvvetli araçlarımız var. 2030'lu yıllarda Kaan filosunu takip edemeyeceğiz.