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Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 16:14
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Jandarma ekipleri kayıp Narin için seferber oldu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ilçesinde Çarşamba günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için tüm birimleriyle sefer oldu.

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