Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran bulundu mu? Ağabeyinin kolundaki diz işleri Narin’e mi ait? Ailesi tekrar ifade veriyor

"PAŞAMIZIN SÖZLERİ BİZİ DAHA DA UMUTLANDIRDI"

Narin Güran'ın babası Arif Güran ise İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, "Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında. İlk gün bana dedi ki; 'Arif senin kızını bulacağım.' Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok. Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma. Biz de umutluyuz. Biz umutlu olduğumuz zaman, jandarma bizi görüyor ve onlar bizden daha fazla umutlu oluyor, daha da gayret ediyorlar. Yani jandarma ve AFAD'ın da burada hakkı ödenmez. Bazı komutanlarımız burada gece sabaha kadar ayakta. Yemeden, içmeden, uyumadan bir mücadele veriyorlar. Ben sabahtan akşama kadar ellerini öpsem, başıma koysam, onların hakkını ödeyemem. Rabbim devletin eksikliğini vermesin" dedi.