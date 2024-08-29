Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran bulundu mu? Ağabeyinin kolundaki diz işleri Narin'e mi ait? Ailesi tekrar ifade veriyor
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları gönüllülerle birlikte binlerce personel ile devam ediyor. Narin'in kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ağabeyi Enes Güran gözaltına alındı. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen Enes Güran, DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi ardından tekrar Diyarbakır'a götürüldü. İşte kayıp Narin Güran olayının son dakika gelişmeleri
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamadı. Esrarengiz olay 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı.
Kur'an Kursu'na giden 8 yaşındaki Narin Güran ortadan kayboldu, paniğe kapılan ailesi ise polisi aradı. İhbar üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
KAYALIKTA KAN İZLERİNE RASTLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında bölgede yaşayan herkesin ifadesi alındı. Çalışmalar sürerken Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan lekelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucu kan lekelerinin burnu kanayan kuzenine ait olduğu ortaya çıktı.
TERLİĞİN NARİN'E AİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden vatandaşlar jandarmayı aradı. Ancak Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yaptı. Fakat bu aramalardan da bir sonuç alınamadı.
ÇEMBER DARALIYOR...
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Narin Güran'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Narin'imiz için devletimiz bütün imkanları şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Allah nasip ederse kısa bir zamanda Narin'imize ulaşacağız" açıklamasını yaptı.
NARİN'İN ANNESİ: OĞLUM YAZIK GÜNAH DEDİM
Anne Yüksel Narin ise kızının kaçırılmış olabileceğini anlattı, "Narin akıllı bir kızdır, çikolatayla, parayla kandırılamaz, bir arabaya bindirilemez. Tanıdık biri olmazsa kızım asla birinin arabasına binmez. İlk defa söylüyorum bizden şüphelenirler diye söylemedim. Narin kaybolduğu saatlerde ağabeyi ve iki arkadaşı evin arka tarafında tütün içti ve yanlarındaki köpeğe zarar verdiler. Oğlum yazık günah dedim" ifadelerini kullandı.
NARİN'İN ABİSİ ENES GÜRAN GÖZALTINDA!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise dün akşam 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Tunç, bir kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Gözaltındaki kişinin Narin'in ağabeyi Enes Güran olduğu belirtildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."
AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in kaybolduğu yerden şunları aktardı:
Dün bir kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişinin kimliği akşam saatlerinde belli oldu. Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran gözaltına alınan isimdi. Enes'in ifadesi alınırken uzman isimler kolundaki diş izlerini gördü. Enes Güran ise ısırık izlerine dair çelişkili ifadeler verdi.
AĞABEYİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Bu gelişmelerin ardından Narin'in ağabeyi Enes Güran İstanbul'a gönderildi. Burada adli tıp merkezinde bir DNA örneği alındı ve ardından Diyarbakır'a getirildi. Enes sonrasında serbest bırakıldı ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda tekrar gözaltına alındı. Çünkü DNA sonuçları henüz açıklanmadı. Enes Güran hala gözaltında. 8 şüpheli var ve toplam 66 tanığın ifadesi alındı.
DİDİK DİDİK ARAMA
Bölgede arama çalışmaları hem karadan hem havadan devam ediyor. Bölgede dronelar, İHA'lar ve helikopter görev yapıyor. Karadan ise tüm güvenlik ekipleri seferber oldu. Her yer didik didik aranıyor ama henüz Narin'e ulaşılamadı.
AİLESİ TEKRAR İFADE VERİYOR
Narin'in ailesi şu anda tekrar karakola gitti. Bu bilgi yakınları tarafında bizimle paylaşıldı. Ailenin ifadesine tekrardan başvuruluyor.
"PAŞAMIZIN SÖZLERİ BİZİ DAHA DA UMUTLANDIRDI"
Narin Güran'ın babası Arif Güran ise İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, "Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu. Paşamızın emeği çok, Allah ondan razı olsun, bizim ona sevgimiz, saygımız fazladır. Sürecin ilk gününden beri paşamız takip ediyor. Her şey onun gözetiminin altında. İlk gün bana dedi ki; 'Arif senin kızını bulacağım.' Ben de sabırla paşamı bekliyorum. İnşallah kızımı getirecek, umutluyum. Bugün yaptığı açıklama ile birlikte ölüyü adeta diriltti. Ümitlerimi binlerce kat daha da fazla artırdı. Bu süreçte inanın bir baba için anlatılamaz. Bütün Türkiye gerçekten topyekun, bizi tanıyan veya tanımayan, dualarıyla destekleriyle bizimleydi. Basının da etkisi çoktur. Allah sizden razı olsun ilk günden beri yanımızdan ayrılmadınız. Sizin de emeğiniz bizde çok. Ümitliyim, kızımı getirecekler, getirecekler, getirecekler. Başka bir alternatifi yoktur. Pişman olmuşlarsa gelsinler, devletin şefkatli kucağına gelsinler. Devletimiz de onlara şefkat kucağını açsın. Allah onları affetsin. Kim olursa olsun fark etmez. Demek ki jandarmamız bir şeyler yakalamış, umutludur jandarma. Biz de umutluyuz. Biz umutlu olduğumuz zaman, jandarma bizi görüyor ve onlar bizden daha fazla umutlu oluyor, daha da gayret ediyorlar. Yani jandarma ve AFAD'ın da burada hakkı ödenmez. Bazı komutanlarımız burada gece sabaha kadar ayakta. Yemeden, içmeden, uyumadan bir mücadele veriyorlar. Ben sabahtan akşama kadar ellerini öpsem, başıma koysam, onların hakkını ödeyemem. Rabbim devletin eksikliğini vermesin" dedi.
'HERKESİN İFADESİ ALINIYOR'
Asılsız ihbar ve şikayetlerin kendilerini üzdüğünü belirten Güran; "Eşim şu an o da benim gibi uyumuyor, içmiyor. Tabii o benden daha beter, ben bir babayım O bir annedir. Bazı kanallar, bir kulaklık kulağına koyup sesi almadan, yanlış kelimeleri yanlış sarf ederek onu da rahatsız etmesinler. Çünkü bir anayı yormak iyi bir şey değil. Herkesin ifadesi alınıyor. Zannetmesinler ki sadece bu köydekilerin değil, annenin, babanın, kardeşinin, herkesin ifadesi alınıyor. Burada kim suçluysa fark etmez. Ama böyle yalan iftira ile böyle konuşmaların yapılmamasını istiyorum" diye konuştu.
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