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Büyük Taarruz, Büyük Zafer: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol

Yavuz Topal Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 12:29 Güncelleme: 30.08.2024 12:31
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Büyük Taarruz, Büyük Zafer: 30 Ağustos! İşte zafere giden yol

Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başarıyla sonuçlandığı bugünde A Haber canlı yayınına konuk olan akademisyen Doç. Dr. Cantürk Caner önemli bilgiler verdi.

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