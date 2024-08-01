Güvenli konutta Haniye'ye suikast! Suikasttaki sis perdesi nasıl kalkacak? Güvenli konut nasıl hedef alındı?

ABD'li New Tork Rimes gazetesi, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntülerini yayınladı. Bu görüntüler İran medyasınca da servis edildi. Peki güvenli konut nasıl hedef alındı? Orta Doğu’yu sarsan Haniye suikastına kim destek verdi? İran, Hamas lideri Haniye'ye suikastı neden ve nasıl önleyemedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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