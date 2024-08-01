Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür için tören! A Haber İsrail’in suikastına uğrayan Şükür’ün cenaze töreninde

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hava saldırısı sırasında Şükür'ün binada bulunduğunu ancak enkaz altında olduğu ve kendisine ulaşılamadığını bildirmişti.

İSRAİL'İN ŞÜKÜR'E DÜZENLEDİĞİ SUİKAST

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti.

Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.