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Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür için tören! A Haber İsrail’in suikastına uğrayan Şükür’ün cenaze töreninde

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 01.08.2024 14:49 Güncelleme: 01.08.2024 15:02
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Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür için tören! A Haber İsrail’in suikastına uğrayan Şükür’ün cenaze töreninde

Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür için cenaze töreni düzenleniyor. Törende Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da açıklama yapması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan gelişmeleri aktardı.

Hizbullah'ın 2 numaralı ismi Fuad Şükür'ün İsrail saldırısında ölmesi sonrasında Beyrut'ta neler konuşuluyor? Hizbullah'tan İsrail'e misilleme gelecek mi? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları o noktadan aktardı.

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İşte o açıklamalardan satır başları;

Buraya yoğun bir güvenlik önleminden geçerek girebildik. Hizbullah'ın önce akreditasyon yaptırıldı ardından da basın mensupları bulunduğumuz bu noktaya getirildi. Kapalı bir salon burası.

Yaz günü olmasına rağmen açık bir havada yapılması bekleniyordu ama muhtemeldir ki güvenlik gerekçesiyle kapalı bir mekan tercih edildi.

Yüzlerce belki de binlerce sandalye konulmuş durumda.

Her birinin üzerinde de Hizbullah'ın iki numaralı ismi Fuad Şükür'ün fotoğrafı var. Cenazesi de ortaya konacak.

NASRALLAH'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da burada bir konuşma yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Seyid Muhsin" kod adlı Şükür'ün, İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hava saldırısı sırasında Şükür'ün binada bulunduğunu ancak enkaz altında olduğu ve kendisine ulaşılamadığını bildirmişti.

İSRAİL'İN ŞÜKÜR'E DÜZENLEDİĞİ SUİKAST

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti.

Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

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