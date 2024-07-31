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A Haber enkaz yerine dönen Lübnan’daki Dahiye bölgesinde! Hizbullah İsrail’e ne cevap verecek?

A Haber enkaz yerine dönen Lübnan’daki Dahiye bölgesinde! Hizbullah İsrail’e ne cevap verecek?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 31.07.2024 11:56
Katil İsrail'den dün akşam saatlerinde Hizbullah'a misilleme saldırısı geldi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde 8 katlı bir bina hedef alındı. İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Şükür'nün hedef alındığını ve öldürüldüğünü duyurdu. Lübnan'dan da saldırıya tepki var. Detayları Hizbullah’ın kontrolü altındaki Dahiye bölgesinde bulunan A haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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