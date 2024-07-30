31 Temmuz 2024, Çarşamba
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İşgalci İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! Üst düzey Hizbullah komutanı hedef alındı | A Haber sıcak bölgede

Son dakika... İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail ordusu, Mecdel Şems'e düzenlenen saldırıdan sorumlu olan Hizbullah komutanının hedef aldığı belirtildi. İsrail basını, saldırıda Hizbullah komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları aktardı.

AHaber CANLI YAYIN

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

A HABER OLAY YERİNDE
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun olay yerinden detayları aktardı.

Kurşun, yaptığı açıklamada, "Burası Beyrut'un güney kesimleri. Patlama akşam saatlerinde yaşandı. Bu İsrail'in beklenen saldırısıydı. Burası Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Bizde şuan kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la birlikte olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Binlerce kişi burada ayakta. İsrail Lübnan'ı vuracağını söylemişti.

Binlerce kişi burada bizde şimdi A Haber canlı yayınında size aktarıyoruz. Ambulanslar hızla geçiyor. Şimdi araçtan indik. Burada itfaiyeler de var. Sadece ambulanslara yol açıyorlar. Bu noktadan geçişe izin vermiyorlar. Patlamanın olduğu nokta sadece arka tarafı. Çünkü patlama çok geni bir alanı kapsamış durumda." dedi.

Beyrut'ta patlama!Beyrut'ta patlama!

Saldırı Dahiye'deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Beyrut'ta patlama!Beyrut'ta patlama!

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi. Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

CANLI ANLATIM
00:58 31 Temmuz 2024

HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY KOMUTANI FUAD ŞÜKÜR ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu. israil ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti. Açıklamada ayrıca, Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

00:37 31 Temmuz 2024

İSRAİL'İN BEYRUT'A SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 69'a yükseldi." ifadelerine yer verildi.

 

00:18 31 Temmuz 2024

MİKATİ KABİNEYİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısının ülkedeki en büyük hastanelerinden birine çok yakın gerçekleştiğine dikkati çeken Mikati, "Bu akşam gerçekleşen suç eylemi, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ederek sivillere yönelik sürdürdüğü saldırı zincirinin halklarından biridir." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıyı uluslararası toplumun sorumluluğuna bırakacaklarına vurgu yapan Mikati, uluslararası topluma da sorumluluklarını yerine getirerek İsrail'in saldırıların durdurması için baskı kuracaklarına işaret etti.

İsrail'in saldırılarını caydıracak her türlü adımı atma konusundaki haklarını saklı tuttuklarının altını çizen Mikati, İsrail'in saldırılarını ele almak üzere Bakanlar Kurulu'nu yarın toplantıya çağırdığını kaydetti.

23:15 30 Temmuz 2024

SALDIRIDA BİLANÇO AÇIKLANDI

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda bilanço netleşiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 68 kişinin de yaralandığını aktararak, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

 

22:57 30 Temmuz 2024

İRAN'DAN BMGK'YA ÇAĞRI

İran, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini belirterek, "Lübnan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan ve uluslararası hukuka aykırı olan bu saldırıyı kınıyoruz" dedi.

İsrail saldırısı nedeniyle Lübnan direnişinin Filistin'e desteğinde bir değişiklik olmayacağını kaydeden Kenani, "Lübnan devleti, ordusu ve direnişinin siyonist İsrail rejiminin bu saldırısına karşılık verme hakkı var ve bölgede genişleyecek bir savaş ve gerilimden ABD ve İsrail rejimi sorumludur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i (BM) İsrail saldırıları karşısında sorumluluk almaya çağıran Kenani, Lübnan'ın güvenliği ve barışı için BM'nin harekete geçmesini ve İsrail saldırılarını önlemesini istedi.

22:33 30 Temmuz 2024

BEYRUT SALDIRISI SONRASI NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı. Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor. Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

21:23 30 Temmuz 2024

SALDIRIDA HİZBULLAH'IN İKİ NUMARASI FUAD SAKAR HEDEF ALINDI

İsrail basını, saldırıda Hizbullah Komutanı Fuad Sukar'ın hedef alındığını duyurdu. Fuad Sukar, Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak biliniyor. Fuad sukar, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumluydu.

Fuad Sukar, Hajj Muhsin ismiyle de tanınıyor. Hizbullah lideri Nasrallah'ın üst düzey danışmalarından biri.

İsrail ordusuna göre Fuad Sukar, Hizbullah'ın güdümlü füze projesinden sorumlu komutanıydı.

İsrail Savunma Bakanı, saldırının ardından sosyal medyasında paylaştığı mesajında Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

 

20:20 30 Temmuz 2024

RUSYA'DAN İŞGALCİLERE TEPKİ: HUKUKUN AĞIR İHLALİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a yönelik saldırıları uluslararası hukukun ağır ihlali olarak nitelendirdi.

 

 

20:08 30 Temmuz 2024

İŞGALCİLER DOĞRULADI

İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

 

 

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