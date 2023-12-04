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Deprem anında çıkan gizemli ses! Marmara’da volkanik aktivite var mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Deprem anında çıkan gizemli ses! Marmara’da volkanik aktivite var mı?

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremden sonra en büyüğü 4,5 şiddetinde olmak üzere 40’ın üzerinde artçı meydana geldi.  Deprem Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. Peki depremler bize neyi anlatıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Neotektonik deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim değerlendirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.42'de Marmara Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Marmara Denizi'ndeki depremi A Haber canlı yayınına katılan Neotektonik deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim değerlendirdi.

DEPREM ANINDA NEDEN SES ÇIKAR?

Neotektonik deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim: Türkiye'de bir blok hareket ediyor. Kilometrelerce büyük bir alandan söz ediyoruz. Ya çöküyor ya da yanal olarak hareket edince tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi tıpkı 1999 depremlerinde olduğu gibi blok hareket ettiği için bunun içerisinde kayaç çeşitliliği var. Bu bölgede de birçok kayaç çeşitliliği hakim. İşte onların hareketi fayın hattı boyunca de böyle bir ses ve uğultu meydana geliyor. Depremin yüzeye çok yakın olduğunu düşünürsek burada daha fazla ses duymamız normal çok normal.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ!FAY ZONU HAREKET GEÇER Mİ?

Marmara bölgesini kapsayacak şekilde konuşursak depremi hissedenler ve hissetmeyenler var. Ben bu depremi hissetmedim. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 115 KM uzunlukta olan kuzey kolu sağ yanal atılımlı. Bunun akabinde Güney Marmara bölgesinde İznik Gölü'nden geçen bu sabahki depremi meydana güney kol mevcut. Doğu-Batı yaklaşık uzanımlı bir fay. Burada Güney kolu kuzey segmenti diyebileceğimiz tali bir fay var. İşte burada hareketlenmeler yaşandı.

VOLKANİK HAREKET VAR MI?

Marmara Bölgesindeki bu faylar tamamen bir ağacın kökleri gibi dalları gibidir. Bu depremin yaşandığı bölgede deprem özelinde tarihsel çok fazla veri yok. 18881-1885 yıllarında Bursa'da oldukça etkili olan depremler var. Tarihsel verilerden bunlara ulaşıyoruz. 2003 yılında yapılan çalışmalarda Marmara Denizi'nde sıcak ve soğuk çıkışlarını gördük. Buradaki kuzey kol yada güney kol çıkışları boyunca mutlaka sıcak su çıkışları vardır. Haritalama yaparken bunları görüyoruz ve şahit oluyoruz. Sıcak ve soğuk su çıkışları takip edilirse fay hattı haritalanabiliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı 11 KM derinlikte bu yüzden etkisi çok fazla.

Deprem anında çıkan gizemli ses! DEPREM ANINDA ÇIKAN GİZEMLİ SES!
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