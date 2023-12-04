Deprem anında çıkan gizemli ses! Marmara’da volkanik aktivite var mı?

DEPREM ANINDA NEDEN SES ÇIKAR?

Neotektonik deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim: Türkiye'de bir blok hareket ediyor. Kilometrelerce büyük bir alandan söz ediyoruz. Ya çöküyor ya da yanal olarak hareket edince tıpkı 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi tıpkı 1999 depremlerinde olduğu gibi blok hareket ettiği için bunun içerisinde kayaç çeşitliliği var. Bu bölgede de birçok kayaç çeşitliliği hakim. İşte onların hareketi fayın hattı boyunca de böyle bir ses ve uğultu meydana geliyor. Depremin yüzeye çok yakın olduğunu düşünürsek burada daha fazla ses duymamız normal çok normal.