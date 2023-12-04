GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

İvme Ölçer Kullanımı:

Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer, bu sistem için temel bir bileşendir. Yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılayabilen bu sensör, deprem sinyallerini tespit eder.

Veri Toplama ve Analiz:

Sistemin gücü, kullanıcılardan gelen verilerin toplanmasında yatmaktadır. Eğer birden fazla cihazda benzer hareket algılanırsa, bu bir deprem işareti olarak kabul edilir. Sistem, bu verileri hızlı bir şekilde analiz ederek durumu değerlendirir.

Uyarı Gönderimi:

Eğer sistem belirli bir bölgede deprem olduğunu tespit ederse, o bölgedeki kullanıcılara derhal uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara ekstra zaman kazandırarak güvenliklerini arttırır.