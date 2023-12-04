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GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?

"Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Gemlik'te yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'un birçok noktasında hissedilerek büyük bir endişe yarattı. Bu olayın ardından, Google'ın deprem uyarı sistemi geniş çapta ilgi gördü. Bu sistem, deprem anında birçok kullanıcıya uyarı bildirimi gönderdi. Ancak bildirim alamayan bazı kullanıcılar, sistemin nasıl çalıştığını ve aktif edilme yöntemlerini merak etmeye başladılar.

Google, dünya genelinde meydana gelen depremleri algılayıp kullanıcılara anında uyarı gönderen yenilikçi bir sistem geliştirdi. Bu sistem, özellikle deprem anında insanlara zaman kazandırmak ve güvenli bir bölgeye geçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Google'ın bu özel uyarı sistemi, hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. İşte, Google deprem sistemini aktif etme yolları...

Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir ve Nasıl Çalışır?

Google'ın deprem uyarı sistemi, Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen, büyük ölçüde yerel konum bilgilerine dayanan bir uygulamadır. Bu sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremleri algılayarak, kullanıcılara hızlı bir şekilde bildirim gönderir. Ancak Google, her depremi algılama konusunda kesin bir garanti vermemektedir.

Android Telefonlarda Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Edilir?

Veri ve Wi-Fi Bağlantısı: Android cihazınızda deprem uyarı sistemini kullanabilmek için, veri bağlantınızın ve kablosuz ağ bağlantınızın açık olması gerekmektedir.

Ayarlar Menüsü: Telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne gidin.
Konum Ayarları: "Konum" bölümüne girin ve "Gelişmiş" seçeneğine tıklayın.
Deprem Uyarıları: "Deprem Uyarıları" seçeneğini bulun ve bu özelliği etkinleştirin.

iOS Telefonlarda Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Aktif Edilir?

Ayarlar Bölümü: iOS cihazınızın "Ayarlar" bölümüne gidin.
Acil Durum Seçeneği: "Acil Durum" seçeneğine dokunun.
Deprem Uyarıları: Deprem uyarıları sayfasını açın ve "Uyarıları aç" tuşuna basarak sistemi aktif hale getirin.

Bu adımlarla, hem Android hem de iOS kullanıcıları Google'ın deprem uyarı sistemini etkin bir şekilde kullanabilir ve olası bir deprem durumunda hızlıca bilgilendirilebilirler.

İvme Ölçer Kullanımı:
Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer, bu sistem için temel bir bileşendir. Yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılayabilen bu sensör, deprem sinyallerini tespit eder.

Veri Toplama ve Analiz:
Sistemin gücü, kullanıcılardan gelen verilerin toplanmasında yatmaktadır. Eğer birden fazla cihazda benzer hareket algılanırsa, bu bir deprem işareti olarak kabul edilir. Sistem, bu verileri hızlı bir şekilde analiz ederek durumu değerlendirir.

Uyarı Gönderimi:
Eğer sistem belirli bir bölgede deprem olduğunu tespit ederse, o bölgedeki kullanıcılara derhal uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara ekstra zaman kazandırarak güvenliklerini arttırır.

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