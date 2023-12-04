Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman: İzmir halkı Cumhur İttifakı’nın bu dönem kazanmasını istiyor

İşte o açıklamalardan satır başları;

İYİ Parti'nin Ankara'da yüzde 13.1'lik bir oyu var. Ama Ankara'nın kazanılmasıyla alakalı 2019 sürecine geri gelirsek Sayın Mansur Yavaş 2019 seçimlerini HDP'nin oyuyla beraber kazandı.

Çünkü HDP'nin yaklaşık yüzde 6 civarında 2028 seçimlerinde bir oy kitlesi vardı. Bu oy kitlesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun her 4 oydan 1 tanesi HDP söylemiyle Sayın Mansur Yavaş'a da bir oy geçişi sağladı. 2018'deki denklem aslında bir nevi 2019'a taşımış oldu.

Ankara'daki seçimler aslında 2019'da tekrar analiz edersek. AK Parti özellikle Sayın Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın ilçesi olan Beypazarı'nda seçimi kazandı. Yaklaşık Ankara'nın 25 ilçesinin 20'sinde Sayın Mehmet Özhaseki seçimleri kazandı. Beypazarı da buna dahil.

Bu analizi bir kenara koymak gerekiyor.