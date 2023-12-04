Marmara Denizi’nde 3 dakika arayla çifte deprem! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç: Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun uç kısmında meydan geldi. Bu bizim beklediğimiz bir deprem. 9 KM derinlikte meydan gelen bu sarsıntı Kuzey Anadolu Fayı'nın genel karakterini bize gösteriyor. Ağırlıklı depremler 5 ila 10 Km arasında derinlikte meydana geliyor. 1419 yılında yaşanan depremin tekrarı niteliğinde ancak o deprem büyük bir depremdi. 1855 yılında 7'den büyük bir deprem yaşandı. O zamanda binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini biliyoruz.

İznik-Mekece-Geyve hattında meydana gelen depremlerin bir devamı niteliğindedir. Bulunduğu bölgede etkili olan ama Marmara genelinde çok önemli bir his yaratmadı. Bundan sonra meydana gelecek büyük bir depremin habercisi olduğu elbette kesin olarak söylenemez ama burada bulunan aktif bir fay hattının olduğunu biliyoruz. Depremlerin aktivitesinin devam ettiğini görüyoruz.