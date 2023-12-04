Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla çifte deprem! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Son dakika haberleri… Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremler İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi. Peki çifte deprem bize neyi anlatıyor? Olası İstanbul depremini tetikler mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ile deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 10.42'de yaşanan depremin derinliği 8.98 kilometre olarak ölçüldü. Bu depremin hemen ardından 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
A Haber canlı yayınına bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir şey yok. Fabrikaları boşaltan ve evlerinden çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık. Yıkım haberi almadık." derken AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Ülkemiz bir deprem ülkesi. Ülkemizde 5 ve üzerinde deprem üretme riski olan çok sayıda fay hattı var. Depremin nerede olacağına dair tartışmaları tartışmak yerine kendimizi ve şehirlerimizi depreme hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.
Peki depremler bize ne anlatıyor? Peş peşe depremler ne anlama geliyor? Vatandaşlar deprem anında ne yapmalı? Bursa tehlike altında mı? Fay hatları hareketi mi geçti? Merak edilen soruları A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş ile deprem uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir değerlendirdi.
Osman Bektaş: Depremin ne zaman ve nerede olacağına dair konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Bu konuda bir tahminler var. Bunlar elimizdeki verilere ve yaşanan olaylara göre yapılıyor. Ben burada olacak bir depremi bekliyorum. Sürpriz değil. 1999 İzmit depremi Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey ucunda meydana geldi. Bu hattın güney kolunda ise uzun süredir suskunluk vardı. 1939 depreminden sonra Batı'ya doğru bir deprem göçü yaşandı. 1944 yılında yaşanan Bolu depreminde Kuzey Anadolu Fay Hattı 2'ye ayrıldı. Kuzey kol İstanbul'a doğru uzanırken güney kolu ise Bolu'dan Mudurnu Vadisi'ne giriyor oradan İznik ve Bursa'ya uzuyor.
Tarihte güney kolunda deprem Batı'ya doğru göç etti ve çeşitli tarihlerde depremler yaşadık. Batı'da gerilimler oldukça arttı. İşte ister istemez 1850 yılında Bursa'da yaşanan depreme gözlerimiz gitti. 1850 yılında Bursa 7'den büyük bir deprem ile yıkıldı. En büyük korkumuz şu anda bursa depreminin tekrarlanmasıdır. Güney kolda yani İznik kolunda gerilmeler artmış durumda. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney ve kuzey kolu arasında stres transferi var. Yani her 2 ay depremler birbirini tetikleyebiliyor.
İnsanlar İstanbul'da deprem beklerken ben hep şunu söyledim: Bursa İstanbul'dan daha riskli. Bursa'nın deprem tehlikesi İstanbul'dan daha fazla ve eşit düzeydedir. Bunu defalarca söyledi. Herkes İstanbul derken Bursa kendini gizledi. Bursa 1850 yılında 7'den büyük bir deprem yaşadı. Şu anda olan deprem bir ikazdır. Ama bu depremin arkasında büyük bir deprem gelecek diye kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak güney kolda gerilmeler artmıştır. Bursa'da deprem riski daha da artmıştır. Orta büyüklükteki deprem stres transferine sokacaktır. Ancak bu çok büyük olmaz ve çok önemli değildir.
Mehmet Ali Özdemir: Marmara Bölgesi'nde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin orta büyüklükte olması ve olumsuz bir duruma yol açmaması bizim için sevindirici. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'nin tamamında orta büyülükteki depremlerde bir artış söz konusu. Bu depremlerin olacağını birçok uzman isim de söyledi. Bu zaten beklenen bir durumdur. Bursa İstanbul ve Kocaeli bölgesi deprem açısından çok hassas. 17 Ağustos'ta çok şiddetli bir deprem yaşandı. O nedenle bölge deprem açısında oldukça hassas.
Türkiye'nin hem jeolojisinde hem jeomorfolojisinde fay hatları çok açık şekilde görünüyor. Bunların haritalanması da önemli ölçüde tamamlandı. Bu fay hatlarının yaşlandırılması geçmişte ne aralıkta meydan geldiğine yönelik önemli bilgiler veriyor ve bu yönde çalışmalar devam ediyor. Türkiye deprem risk haritasına bakıldığı zaman Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege üzerinde depremler meydana geliyor. Gemlik hattı da depremlerin olduğu bir bölge.
Prof. Dr. Bülent Kaypak: Yaşanan depremler merkeze yakın yerlerde olan vatandaşların korkmasına yol açtı. Ülke olarak depremle yaşamamız gerektiğini sürekli olarak hissettiren olaylar bunlar. Depremlerin olması dünya gerçeğinde kaçınılmaz bir durumdur. Bölgede 5,1 şiddetindeki depremden sonra artıcılar meydana geliyor. Bunların hepsi tetiklenmiş depremler. Ana şok civarındaki başka fayları da kırmaya başlıyor. Kahramanmaraş depremine gidecek olursak hal orada devam eden artçı depremler var. İstanbul depremi Marmara'da olacak ve sadece İstanbul'u etkilemeyecek. Marmara Denizi etrafındaki birçok kentimizi etkileyecek. Depremin zamanı konusunda bir bilgi veremeyiz. Bunu dünya da Türkiye de yapamıyor. Yer olarak ve büyüklük olarak verilere bakarak tahminler yapılabiliyor.
Bu deprem çok büyük bir deprem değil. Orta büyüklükte ve çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Depremlerin birbirini tetikleme durumu olabilir. Bunun yaşanması için bir bölgede kritik seviyede gelmesi gerekiyor. Enerji birikimi uzun süre suskunluğunu koruyorsa bu bölgede birikim tahmin ediliyorsa bölgedeki başka bir deprem 5'ten daha büyük bir deprem 6 ve daha fazlası olursa enerji birikiminin kritik seviyeye geldiği başka bir fay hattını aktif hale geçirebilir. Buna dair bilinen gerçekler var. Bir deprem bir depremi tetikleyebilir. Ancak bunun olması için deprem büyüklüğünün yüksek olması ve enerji birikiminin olması gerekir.
Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç: Bu deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun uç kısmında meydan geldi. Bu bizim beklediğimiz bir deprem. 9 KM derinlikte meydan gelen bu sarsıntı Kuzey Anadolu Fayı'nın genel karakterini bize gösteriyor. Ağırlıklı depremler 5 ila 10 Km arasında derinlikte meydana geliyor. 1419 yılında yaşanan depremin tekrarı niteliğinde ancak o deprem büyük bir depremdi. 1855 yılında 7'den büyük bir deprem yaşandı. O zamanda binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini biliyoruz.
İznik-Mekece-Geyve hattında meydana gelen depremlerin bir devamı niteliğindedir. Bulunduğu bölgede etkili olan ama Marmara genelinde çok önemli bir his yaratmadı. Bundan sonra meydana gelecek büyük bir depremin habercisi olduğu elbette kesin olarak söylenemez ama burada bulunan aktif bir fay hattının olduğunu biliyoruz. Depremlerin aktivitesinin devam ettiğini görüyoruz.
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