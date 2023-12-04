TikTok kapanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber’e özel açıklamalar

"LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bunlar yargıya intikal eden hadiseler bu konularla ilgili benim fikir beyan etmem doğru değil ama sokakta söylenen bir söz var lütfen çocuklarımızı, ailelerimizi koruyun devlet nerede, devlet harekete geçsin ve adına fenomen diyen ama neyin fenomeni olduğu belli olmayan insanlarla ilgili muhakkak bir hukuki takip mali takibin yapılması gerekiyor.

Ulusal güvenlik meselesine dönüşmüş durumda.