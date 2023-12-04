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TikTok kapanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman'dan A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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TikTok kapanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman’dan A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberi... Fenomenler için nasıl bir düzenleme olacak? TikTok'un lisansı iptal edilecek mi? TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Son günlerde sosyal medya fenomenleri, art arda kara para aklama soruşturmalarıyla gündeme geliyor. TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenleriyle ilgili nasıl bir çalışma yapılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"LÜTFEN ÇOCUKLARIMIZI KORUYUN"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bunlar yargıya intikal eden hadiseler bu konularla ilgili benim fikir beyan etmem doğru değil ama sokakta söylenen bir söz var lütfen çocuklarımızı, ailelerimizi koruyun devlet nerede, devlet harekete geçsin ve adına fenomen diyen ama neyin fenomeni olduğu belli olmayan insanlarla ilgili muhakkak bir hukuki takip mali takibin yapılması gerekiyor.

Ulusal güvenlik meselesine dönüşmüş durumda.

TikTok kapanacak mı? TİKTOK KAPANACAK MI?

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