04 Aralık 2023, Pazartesi
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Deprem anında çıkan gizemli ses! Marmara’da volkanik aktivite var mı?
Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi'nde richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremden sonra en büyüğü 4,5 şiddetinde olmak üzere 40’ın üzerinde artçı meydana geldi. Deprem Bursa'nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. Peki depremler bize neyi anlatıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Neotektonik deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim değerlendirdi.