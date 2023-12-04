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Son dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2023
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Son dakika! AFAD duyurdu: Kahramanmaraş’ta deprem!

Son dakika haberleri... AFAD tarafından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 14.20'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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