Bursa'daki depremde şaşkına çeviren anlar
Sabah saatlerinde Bursa'da meydana gelen depremde ilginç oalylar da yaşandı. Bir diş hekimi tedavi ettiği hastasını alarak dışarı kaçarken, bir iş yerinde ise hiçbir şey olmamış gibi çayını yudumlayan adam şaşkına çevirdi.
Bursa'da 10.42 sıralarında 5.1 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. Bir diş hekimi, tedavi ettiği hastasını da alıp dışarıya kaçarken, bir işyerinde çok sayıda çalışan dışarı kaçmasına rağmen bir şey olmamış gibi çayını yudumlayan kişi de fenomen oldu. Mudanya'daki işyerlerindeki güvenlik kameralarında panik anları da saniye saniye kaydedildi.
Merkez üssü Gemlik Körfezi olan ancak 5.1 ve 4.5 büyüklüğüyle Mudanya'yı derinden sarsan depremde vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Deprem Bursa'nın 7 merkez ilçesinde de hissedildi.
Bir diş kliniğinde deprem esnasında hekimin koltuktaki hastayı da adeta kucaklayıp dışarı çıkarması saniye saniye kameralara yansıdı. Nilüfer ilçesinde de bir işyerindeki çok sayıda çalışan dışarıya panikle kaçarken, bir kişinin oturup çayını yudumlamayı sürdürmesi dikkat çekti.
Öte yandan Mudanya'da bir anaokulunun güvenlik kamerası sallantıyı ciddi anlamda hissettirdi. Bir çorapçı dükkanında da çalışanlar ve işyeri sahibi de panikle soluğu dışarıda aldılar. Kısa süren deprem paniğinin ardından yaklaşık yarım saat dışarıda kalan Bursalılar yeniden işlerinin başına döndüler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta 4 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altını kim kazandı?
- Yalova'da okullar tatil mi edildi son dakika? 4 Aralık Yalova'da okullar tatil mi, kaç gün?
- Bursa'da okullar tatil mi son dakika? Bursa'da bugün ve yarın okullar tatil olacak mı? MEB son dakika açıklamalar...
- GOOGLE DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android - Iphone deprem uyarı sistemi nasıl çalışır?
- İstanbul'da tekrar deprem olur mu? BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ bekleniyor mu, öncüsü mü?
- İstanbul deprem son dakika! 4 Aralık 2023 İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde son dakika? Yalova, Bursa, Kocaeli, Edirne...
- Yargı YEKTA öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Yargı dizisi Uğur Polat kimdir, diziden ayrıldı mı?
- Sosyal yardım alanlara müjde! %50'lik oranla maaşlar ortaya çıktı! Aile Destek, evde bakım, dul ve yetim, 65 yaş, engelli aylığı...
- Kasım ayı enflasyonu öncesi altın fiyatları: 4 Aralık 2023 altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?
- Memur maaşları son dakika güncellendi! TÜİK açıkladı, 5 aylık zam oranı netleşti! Öğretmen, avukat, polis, hemşire...
- ARALIK KİRA ZAMMI SON DAKİKA! TEFE- TÜFE kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar oldu 2023? Ev, iş yeri, dükkan kira zammı hesaplama...
- Emekli zammı 2024 son dakika hesaplandı! TÜİK 5 aylık enflasyon farkıyla kuruşu kuruşuna maaş tablosu! 7.500 TL alanlar, kök maaş...