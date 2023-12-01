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Ateşkesin ardından İsrail Gazze'yi yeniden bombalıyor! A Haber savaş bölgesinde

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Ateşkesin ardından İsrail Gazze’yi yeniden bombalıyor! A Haber savaş bölgesinde

Dünya, Gazze'de kalıcı ateşkese yönelik adımlar atılması için çağrılarını sürdürürken, ateşkes sona erdi. İsrail Gazze’de katliamlarına yeniden başladı. Güvenli denilen Gazze’nin güneyine yapılan saldırılarda 30’dan fazla masum insan canını kaybetti. Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

MERT HACIALİOĞLU/Saat 11.00 itibarıyla yaşananlar: Bir haftanın sonunda bombardıman yeniden başladı. Burada bulunan topçular ve obüsler yoğun şekilde Gazze'yi hedef alıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyaretinden sonra katliam yeniden başladı. Sabah saatlerinde ateşkesin uzaması söz konusuydu ancak İsrail yeniden bombaları konuşturmaya başladı. Artık İsrail sadece kuzeyi değil güneyi de vuruyor.

Han Yunus bölgesinde birçok mahallenin boşaltılmasını istiyor. Yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bugün yapılan saldırılardan sonra ölenlerin sayısı 30'u geçmiş durumda.

İsrail Hamas'ın roket gönderdiği yalanı ile saldırılarına başladı. Savaş uçakları Gazze üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Soykırım kaldığı yerden devam ediyor.

Katil İsrail saldırılara başlamasının ardından Hamas'da roketleri ateşlemeye başladı. İsrail'in Demir Kubbe adını verdikleri hava savunma sistemi roketleri havada imha ediyor. İsrail ile Hamas arasında karşılıklı çatışmalar devam ediyor. İsrail her noktadan bombardıman devam ediyor. Hamas da buna karşılık veriyor.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım'da bir tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

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