Elon Musk’tan İsrail ziyareti açıklaması! Tehditlere küfürlü yanıt

ŞANTAJ SÖZLERİYLE YANIT VERDİ

Musk, "O twit veya gönderi için üzgünüm." dedi. ABD'li milyarder, bununla birlikte, paylaşımına tepki olarak X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfürlü ifadelerle sert çıktı. Elon Musk, "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa defolsun gitsin. Lanet olsun. Yeterince açık oldu mu?" dedi.Bazıları tarafından kendisinden nefret edilmesini umursamadığını belirten Musk, "Nefretten vazgeçin. Beğenilmeyi istemenin gerçek bir zayıflığı var." şeklinde konuştu.