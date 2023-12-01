01 Aralık 2023, Cuma
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Ateşkes sonrası Gazze vuruluyor! İsrail güneydeki Han Yunus’u savaş bölgesi ilan etti
İşgalci İsrail, Hamas’ı bahane ederek geçici ateşkesi bitirdi ve Gazze’ye yönelik katliamına yeniden başladı. Katil İsrail, güvenli bölge olarak ilan edilen Han Yunus’u savaş bölgesi ilan etti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.