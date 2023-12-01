01 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ateşkes sonrası Gazze vuruluyor! İsrail güneydeki Han Yunus’u savaş bölgesi ilan etti

Ateşkes sonrası Gazze vuruluyor! İsrail güneydeki Han Yunus’u savaş bölgesi ilan etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2023 13:47
İşgalci İsrail, Hamas’ı bahane ederek geçici ateşkesi bitirdi ve Gazze’ye yönelik katliamına yeniden başladı. Katil İsrail, güvenli bölge olarak ilan edilen Han Yunus’u savaş bölgesi ilan etti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes sonrası Gazze vuruluyor!
Ateşkes sonrası Gazze vuruluyor!
Katiller sürüsü yaşlı adama saldırdı!
Katiller sürüsü yaşlı adama saldırdı!
İsrail eninde sonunda yargılanacak
"İsrail eninde sonunda yargılanacak"
İsrail zulmü altında 8. cuma!
İsrail zulmü altında 8. cuma!
İBB’nin borcu yüzde 373 arttı
İBB’nin borcu yüzde 373 arttı
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
Kudüs’te her cuma aynı zulüm!
Kudüs’te her cuma aynı zulüm!
Kimler Özgür Özel’den çizik yiyecek?
Kimler Özgür Özel'den çizik yiyecek?
Başkan Erdoğan BAE’de! Aile fotoğrafı çekildi
Başkan Erdoğan BAE’de! Aile fotoğrafı çekildi
Yerel seçim maratonu başlıyor!
Yerel seçim maratonu başlıyor!
BAE lideri Nahyan karşıladı! İşte o anlar...
BAE lideri Nahyan karşıladı! İşte o anlar...
Gelmeyen otobüs çilesi!
Gelmeyen otobüs çilesi!
Daha Fazla Video Göster