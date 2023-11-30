Katil İsrail’e destek veren Alman lidere protokol krizi şoku: Dakikalarca kapıda bekletildi

Tüm bu tartışmalı açıklamaların gölgesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier rotayı Katar 'a kırdı. Ancak Steinmeier hiç ummadığı bir muamele gördü.Katar, Steinmeier'ı karşılamaya havalimanına hiçbir resmi temsilci göndermedi. Almanya Cumhurbaşkanı Katar'a inişinin ardından yaklaşık 30 dakika boyunca Airbus A350 uçağının kapısında bekletildi.

Almanya'nın Katar Büyükelçisi Lothar Freischlader de Steinmeier'in hükümet uçağının kapısında sık sık kollarını kavuşturarak beklediği sırada hazır bulundu.

Uzun bekleyişin ardından Katar, resmi temsilci gönderdi.

UÇAK BEKLENENDEN ERKEN İNDİ

Protokol krizi tartışmaları sürerken uçağın resmi programda planlanandan daha erken bir saatte iniş yaptığı öne sürüldü.



Bilindiği üzere Almanya, İsrail'le dayanışma içerisinde olduğunu söyleyip, Gazze'de soykırıma arka çıkıyor. Katar'ın da bu duruma karşı net bir tavır göstermek adına böyle bir karşılık verdiği konuşuluyor.