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Ateşkesin ardından İsrail Gazze'yi yeniden bombalıyor! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 12:09
Dünya, Gazze'de kalıcı ateşkese yönelik adımlar atılması için çağrılarını sürdürürken, ateşkes sona erdi. İsrail Gazze’de katliamlarına yeniden başladı. Güvenli denilen Gazze’nin güneyine yapılan saldırılarda 30’dan fazla masum insan canını kaybetti. Gazze sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı.
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