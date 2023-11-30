İsrail bebekleri ölüme terk etti! Bebeklerin çürümüş cansız bedenleri bulundu

İsrail ordusu Gazze'de 10 Kasım'da Nasır Çocuk Hastanesi'ni zorla tahliye etti. Bebekler ise yoğun bakımda oldukları için çıkartılamadı. Ateşkes sürecinde hastaneye dönen bir gazeteci, İsrail'in ölüme terk ettiği bebeklerin çürümüş cansız bedenleri ile karşılaştı.

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