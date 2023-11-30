Papa'dan katil İsrail'e "terör" suçlaması! Hristiyan dünyasında ses getiren iddia

Vatikan'dan Washington Post'a yapılan açıklamada ise Papa ile Herzog arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı kabul edilirken, Papa'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarını açıkça "terörizm" olarak nitelendirip nitelendirmediğine ilişkin bilgi verilmedi.