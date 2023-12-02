2. el otomobil piyasasında son durum! 2024’te sıfır ve ikinci el oto piyasasında fiyatlar nasıl olacak?

2023 yılının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Peki otomotiv piyasası bu yılı nasıl kapatıcak? Bu ve daha fazlasını A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, konuğu otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal'a sordu.

2024'TEN BEKLENTİLER NELER?

Anaçal, "2022 yılının ocak ayı ile kasım ayını, 2023 yılı ocak ayıyla kasım ayını kıyasladığımızda bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla satış adedine ulaşmış durumdayız. Kasım ve aralık ayını da eklediğimizde geçen yıl toplam satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı yaklaşık 600 bin iken bu yıl kasım ayına kadar 900 bin adedi yakaladı. Kasım ve aralık ayını da eklediğimizde 1 milyon 100 bin gibi bir sayıya ulaşacağını düşünüyoruz.