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2. el otomobil piyasasında son durum! 2024'te sıfır ve ikinci el oto piyasasında fiyatlar nasıl olacak?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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2. el otomobil piyasasında son durum! 2024’te sıfır ve ikinci el oto piyasasında fiyatlar nasıl olacak?

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? 2023'ü sektör nasıl kapatacak? 2024'ten beklentiler neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuğu otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal'a sordu. İşte detaylar...

2023 yılının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Peki otomotiv piyasası bu yılı nasıl kapatıcak? Bu ve daha fazlasını A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, konuğu otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal'a sordu.

2024'TEN BEKLENTİLER NELER?
Anaçal, "2022 yılının ocak ayı ile kasım ayını, 2023 yılı ocak ayıyla kasım ayını kıyasladığımızda bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla satış adedine ulaşmış durumdayız. Kasım ve aralık ayını da eklediğimizde geçen yıl toplam satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı yaklaşık 600 bin iken bu yıl kasım ayına kadar 900 bin adedi yakaladı. Kasım ve aralık ayını da eklediğimizde 1 milyon 100 bin gibi bir sayıya ulaşacağını düşünüyoruz.

İkinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandı bir süredir durgunluk var ama sıfır otomobil fiyatında çok fazla bir düşüş yaşanmasa da yapılan kampanyalarla şu an sıfır otomobiller satışında çok fazla bir düşüş yaşandığını düşünmüyoruz. 2023 yılını bu sayılarla kapatırken 2024 yılında da sektörde yüzde 40 civarında bir daralmanın yaşanacağını düşünüyoruz. Bunu da 2022 yılında satılan toplam sayıyla 2023 yılındaki satılan toplam sayıyı toplayıp 2'ye böldüğümüzde 2 yılın ortalaması gibi bir rakama denk geliyor. Yani yaklaşık 2024 yılında 800 bin ila 900 bin adet aracın satılacağını, sektörde yüzde 40 civarında bir daralma yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.

İKİNCİ EL İLE SIFIR OTOMOBİL ARASINDAKİ FİYAT FARKI KORUNUR MU?
2024'te de 2. el araç fiyatlarının sıfır otomobillerin altında seyredeceğini belirten Anaçal, "Bir süre boyunca sıfır araç bulunabilinirliği sıkıntısı yaşandığı için ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarının üzerinde seyretmişti. Son zamanlarda bakanlığımızın aldığı tedbirlerle sıfır araç bulunabilirliği de artık mümkün hale geldiği için 2. el araçların fiyatları önceleri olduğu gibi sıfır otomobilin altında seyrediyor. Makas her geçen gün açılıyor. 2024 yılında da yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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