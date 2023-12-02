2. el otomobil piyasasında son durum! 2024'te sıfır ve ikinci el oto piyasasında fiyatlar nasıl olacak?
Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? 2023'ü sektör nasıl kapatacak? 2024'ten beklentiler neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuğu otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal'a sordu. İşte detaylar...
2023 yılının bitmesine artık sayılı günler kaldı. Peki otomotiv piyasası bu yılı nasıl kapatıcak? Bu ve daha fazlasını A Haber Muhabiri Kübra Kılıç, konuğu otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal'a sordu.
2024'TEN BEKLENTİLER NELER?
Anaçal, "2022 yılının ocak ayı ile kasım ayını, 2023 yılı ocak ayıyla kasım ayını kıyasladığımızda bu yıl geçtiğimiz yıldan daha fazla satış adedine ulaşmış durumdayız. Kasım ve aralık ayını da eklediğimizde geçen yıl toplam satılan otomobil ve hafif ticari araç sayısı yaklaşık 600 bin iken bu yıl kasım ayına kadar 900 bin adedi yakaladı. Kasım ve aralık ayını da eklediğimizde 1 milyon 100 bin gibi bir sayıya ulaşacağını düşünüyoruz.
İkinci el araç fiyatlarında düşüş yaşandı bir süredir durgunluk var ama sıfır otomobil fiyatında çok fazla bir düşüş yaşanmasa da yapılan kampanyalarla şu an sıfır otomobiller satışında çok fazla bir düşüş yaşandığını düşünmüyoruz. 2023 yılını bu sayılarla kapatırken 2024 yılında da sektörde yüzde 40 civarında bir daralmanın yaşanacağını düşünüyoruz. Bunu da 2022 yılında satılan toplam sayıyla 2023 yılındaki satılan toplam sayıyı toplayıp 2'ye böldüğümüzde 2 yılın ortalaması gibi bir rakama denk geliyor. Yani yaklaşık 2024 yılında 800 bin ila 900 bin adet aracın satılacağını, sektörde yüzde 40 civarında bir daralma yaşanacağını düşünüyoruz." dedi.
İKİNCİ EL İLE SIFIR OTOMOBİL ARASINDAKİ FİYAT FARKI KORUNUR MU?
2024'te de 2. el araç fiyatlarının sıfır otomobillerin altında seyredeceğini belirten Anaçal, "Bir süre boyunca sıfır araç bulunabilinirliği sıkıntısı yaşandığı için ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarının üzerinde seyretmişti. Son zamanlarda bakanlığımızın aldığı tedbirlerle sıfır araç bulunabilirliği de artık mümkün hale geldiği için 2. el araçların fiyatları önceleri olduğu gibi sıfır otomobilin altında seyrediyor. Makas her geçen gün açılıyor. 2024 yılında da yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ehliyet elektronik sınav sonuçları nasıl öğrenilir 2023? MEB / e- sınav sonuç sorgulama!
- Hane başına 1.250 TL verilecek! 18 yaş üstü herkes başvursun! 1- 5 çocuğa 650 TL'ye kadar ek ödeme...
- AK Parti temayül yoklaması sonuçları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları 2024 ne zaman belli olacak?
- EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM 2023! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL ikramiye ödemesi bu ay yatar mı?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 erken açıklanır mı, tarih verildi mi?
- 1 Aralık 2023 Cuma reyting sonuçları! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti! Dün akşamın reyting birincisi...
- NETFLİX SQUİD GAME 2. sezon ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Squid Game 2. sezon çıktı mı?
- Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- İlk kez ev alacaklara müjde! 1.20 faizli konut kredisi hesaplandı! OVP ile İlk Evim Kampanyası şartları, daire fiyatları, vade sayısı...
- 2. Torba Yasa içeriği netleşiyor! Yeni Torba Yasa son dakika açıklamaları: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim, erken emeklilik, taşerona kadro...
- SURVİVOR ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu? Survivor All Star 2024 yarışmacı kadrosu!
- Yalı Çapkını 48. bölüm izle! Yalı Çapkını son bölüm tek parça izle!