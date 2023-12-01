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Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Namaz öncesi gergin bekleyiş

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.12.2023 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023
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Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Namaz öncesi gergin bekleyiş

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün her cuma namazında Mecsid-i Aksa’ya gelenlere zulüm yapıyor. Gazze’de ateşkes sonrası katliama yeniden başlayan İsrail, cuma namazı için hazırlık yapan Müslümanlara karşı da Kudüs’te zulüm. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay aktardı.

Gazze'de 7 günlük insani aradan sonra Hamas'ı bahane eden İsrail katliamlarına yeniden başladı. Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus bölgesi hedef alındı ve çok sayıda sivil orada katledildi. İnsani arayı tahkimatları arttırmak için kullanan İsrail soykırıma kaldığı yerden devam ediyor. Savaş uçakları güvenli deniler Gazze'nin güneyinde sivilleri hedef almaya başladı.

Gazze'de soykırım yeniden başlarken Kudüs'te Müslümanların kutsalı Mescid-i Aksa'da ise gergin bir bekleyiş var. Her hafta ellerinde seccade ile namaza gelenlere saldıran İsrail askerleri ve polisleri yine Mescid-i Aksa'yı ablukaya aldı ve insanların içeri girmesini engelliyor ve ibadet haklarını ellerinden alıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Özlem Aktay aktardı.

ÖZLEM AKTAY/Saat 10.40 itibarıyla yaşananalar: Gazze katliamının gölgesinde 8. cuma namazı kılınacak. Bizler de şu anda İsrail işgali altında bulunan Doğu Kudüs'te bulunuyoruz. Hemen arkamızda Şam Kapısı bulunuyor ve buradan girerek Mescid-i Aksa'ya ulaşıyorsunuz. Günlerden cuma olunca hareketlilik çok erken saatlerde başlıyor ve hemen barikatlar kuruluyor. İsrail'in sözde asker ve polisleri ellerinde silahlar ceplerinde gaz kapsülleri ile Müslümanları bekliyorlar.

Burada çok erken saatlerde Museviler ve Hristiyan insanlar gelip ibadetlerini yapıyor. Ancak Müslümanlar için durum aynı değil buraya bariyerler kurup geçişler engelleniyor. Burada çok sıkı güvenlik önlemleri alıyorlar ve Müslümanlara zulüm ediyorlar. İsrail burada ellerinde seccade ile namaza gelen insanlara plastik mermi, gaz ve ses bombası ve TOMA ile müdahale ediyor.

Buradan Şam Kapısı ve Arslanlı Kapılardan geçtikten sonra içeride yine güvenlik noktaları var. Eğer İsrail askerleri ve polisleri izin verirse Mescid-i Aksa'ya girebiliyorsunuz. Bunun yanında içeriye sadece yaşlı cemaat alınıyor. Yani bir yaş şartı uygulanıyor. Burada her Cuma aynı şeyler yaşanıyor. Müslümanlara zulüm uygulanıyor. Burada bize de yayın yaparken müdahalede bulunuyorlar. Burada Filistinliler ile Mescid-i Aksa arasında etten duvar örülmeye çalışılıyor.

Kudüs’te her cuma aynı zulüm! KUDÜS'TE HER CUMA AYNI ZULÜM!

Mescid-i Aksa’da İsrail kısıtlaması! MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL KISITLAMASI!
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