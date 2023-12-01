Kudüs’te her cuma aynı zulüm! Namaz öncesi gergin bekleyiş

Buradan Şam Kapısı ve Arslanlı Kapılardan geçtikten sonra içeride yine güvenlik noktaları var. Eğer İsrail askerleri ve polisleri izin verirse Mescid-i Aksa'ya girebiliyorsunuz. Bunun yanında içeriye sadece yaşlı cemaat alınıyor. Yani bir yaş şartı uygulanıyor. Burada her Cuma aynı şeyler yaşanıyor. Müslümanlara zulüm uygulanıyor. Burada bize de yayın yaparken müdahalede bulunuyorlar. Burada Filistinliler ile Mescid-i Aksa arasında etten duvar örülmeye çalışılıyor.

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