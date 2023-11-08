İsrail’in Gazze katliamında 33. Gün! A Haber çatışma bölgesinde

EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'de değişen biri durum yok. gece boyunca bombardıman devam etti. Eş Şati ve Nuseyrat kamplarının bombardıman altındaydı. Bunun yanından yakıtı tamamen sona eren Endonezya Hastanesi hedef alınan yerler arasındaydı. Hastane yüzlerce yaralı var ve bunun yanında savaştan kaçıp buraya sığınana insanlar bulunuyor. Eş Şati Kampı'nın olduğu bölgede yoğun bir çatışma vardı. İsrail buraya yaklaştı ancak Kassam Tugayları karşılık verdi. Burada 13 tane İsrail askeri aracı imha edildi. Toplamda dün 15 askeri aracı Kassam Tugayları yok etti.