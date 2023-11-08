İsrail'in Gazze katliamında 33. Gün! A Haber çatışma bölgesinde
İsrail ordusu Gazze'nin kent merkezine girdiklerini açıkladı. Hamas liderlerinin sığınakta kıstırıldığı ileri sürüldü. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Cephe hattından sıcak bilgileri A Haber ekipleri aktardı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan askeri duraklama istediğini aktardı. Beyaz Saray'sa Netanyahu ve Biden'ın her zaman aynı fikirde olmadığını duyurdu. Amerikan Dışişleri ise Filistinlilerin zorla başka bölgelere gönderilmesine karşı olduklarını kaydetti.
Gazze; havadan, karadan ve denizden bombalanıyor. İsrail, işgal altında tuttuğu Gazze'ye karadan girmesinin ardından denizden de vuruyor. Gemiler Gazze'deki sivil yerleşim alanlarını binaları top atışlarıyla vuruyor. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşı Hamas'ın direnişi sürüyor.
İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını 33 gündür sürdürüyor. İsrail, gece boyunca Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürdü. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de can kaybı 10 bin 328'e yükseldi. Katliam yapan İsrail'in saldırılarında ölenlerin 4 bin 237'si çocuk. 2 bin 719'u kadın. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'de değişen biri durum yok. gece boyunca bombardıman devam etti. Eş Şati ve Nuseyrat kamplarının bombardıman altındaydı. Bunun yanından yakıtı tamamen sona eren Endonezya Hastanesi hedef alınan yerler arasındaydı. Hastane yüzlerce yaralı var ve bunun yanında savaştan kaçıp buraya sığınana insanlar bulunuyor. Eş Şati Kampı'nın olduğu bölgede yoğun bir çatışma vardı. İsrail buraya yaklaştı ancak Kassam Tugayları karşılık verdi. Burada 13 tane İsrail askeri aracı imha edildi. Toplamda dün 15 askeri aracı Kassam Tugayları yok etti.
İsrail'in askeri kayıpları 349 askere çıktı. Havadan yapılar saldırılardan sonra Kassam Tugayları misilleme atışlarına devam etti. Dün gece Tel Aviv'e çok sayıda roket isabet etti. Gece boyunca sirenler çalmaya devam etti. Gazze'de 35 hastaneden 18 hastane tamamen kullanılamaz hale geldi.
Katil İsrail'in ölüm emirlerini yağdıran Savunma Bakanı Gallant "Gazze'nin kalbine girdik" diye bir ifade kullandı. Bu da Gazze merkezine girdik olarak anlaşıldı. İsrail Gazze'yi çember içine almaya çalışıyor ama bunu başaramıyor. Gazze'nin tarımsal alanlarında çatışmalar devam ediyor.
Sün yine İsrail bir mahalleyi hedef aldı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Netanyahu ve ordu arasında kopukluk yaşanıyor. Ordu ile demeç problemleri yaşayan Netanyahu Hizbullah'ı da tehdit etti ve "Lübnan'ı kaybederler" söyleminde bulundu. İsrail, Kassam Tugayları tarafından esir alınan 60 kişiyi bombardımanlarda öldürdü. İsrail ordusu 4 saat süre verip güvenlik geçiş izini verdiğini söylüyor ama o yolları vuruyor.
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