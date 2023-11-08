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Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail'in hedefinde çocuklar var

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. Katliam ordusu gerçekleştirdiği saldırılarda yarısı çocuk olmak üzere en az 10 bin Filistinli öldürüldü. Gazze adeta çocuk mezarlığına döndü. Mücahid'i 7 yaşında katlettiler. Maria ilk doğum gününü göremedi. Ömer, Gada, Betül, Ahmed kardeştiler, birbirlerine sarılmış halde bulundular. Katil İsrail hepsini soldurdu.

Giriş Tarihi: 08.11.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 07:55
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Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail’in hedefinde çocuklar var

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ikinci ayına girdi. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bin 300'ü geçti. Katledilen Filistinli çocuk sayısı 4 bin 230'u aştı.

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Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail’in hedefinde çocuklar var

Hastanelere dakikada bir yaralı, saatte bir ise 15 ceset geliyor. Her saat başı ortalama 6 çocuk ve 5 kadın öldürülüyor.

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Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail’in hedefinde çocuklar var

İsrail'in Gazze'ye attığı bombalar, ABD'nin 1945'te Japonya'ya attığı 2 nükleer bombaya eşdeğer oldu. İsrail, Gazze'ye 35 bin ton patlayıcı attı.

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Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail’in hedefinde çocuklar var

DOĞUM GÜNLERİNİ GÖREMEDİLER

Gazze'de bir ayda öldürülen sivillerin sayısı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 20 aylık bilançosunu aştı.

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Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail’in hedefinde çocuklar var

Ukrayna'da Şubat 2022'de başlayan işgalde 9 bin 806 sivil öldürüldü. Gazze'deki can kaybı ise 10 bini aştı. Batı Şeria'da da 163 Filistinli öldürüldü.