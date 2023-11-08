Gazze’nin solan çiçekleri! Katil İsrail'in hedefinde çocuklar var

İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir ay geride kalırken yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler hedef alındı. Katliam ordusu gerçekleştirdiği saldırılarda yarısı çocuk olmak üzere en az 10 bin Filistinli öldürüldü. Gazze adeta çocuk mezarlığına döndü. Mücahid'i 7 yaşında katlettiler. Maria ilk doğum gününü göremedi. Ömer, Gada, Betül, Ahmed kardeştiler, birbirlerine sarılmış halde bulundular. Katil İsrail hepsini soldurdu.