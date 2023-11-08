Gazze’de göstermelik ateşkes! ABD resmen duyurdu: İsrail her gün saldırılarına 4 saat ara verecek

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İşte 9 Kasım'da yaşananlar:

18.40 "İSRAİL HER GÜN 4 SAAT ARA VERECEK"

Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

16.10 NATO'DAN GEÇ GELEN AÇIKLAMA



NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "(Gazze'de) Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. Müttefikler, insani yardımlar için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." dedi.

13.40 Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.

03.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.

02.16 Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd), Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 24'e karşı 19 oyla kabul etti. Senedd'de 8 Kasım'da yapılan oturumda Plaid Cymru partisinin ateşkes çağrısı yapan önergesi görüşüldü. Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, parlamentoda yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri kalıcı barış için ses çıkarmaya çağırdı.

İşte 8 Kasım'da yaşananlar:

22.29 Dünya Sağlık Örgütü: Sağlık tesisleri, su ve sanitasyon sistemlerinin altüst olduğu Gazze'de hastalıkların yayılma riski artıyor.

20.29 Katil İsrail, Cibaliye kampına yeni saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

20.27 İsrail Yüksek Mahkemesi, polisin Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla Arap toplumunda gösterileri yasaklamasına karşı yapılan itirazı reddetti.

20.08 İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan donanmasına ait bir hastane gemisinin, Gazze'deki yaralılara yardım için bugün bölgeye hareket edeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Çatışmalarda bir yılda ölen çocuk sayısı yüzlerle ifade edilirdi. Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü. (İsrail'in) askeri yönteminde bir hata olduğu açık.

19.13 İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Deir el-Balah'da yer alan Bureij Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun yakınındaki yerleşim yerine saldırı düzenledi. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar, vurulan binanın Ebu Gazal ailesine ait olduğunu belirterek, enkaz altında birkaç kişinin olduğunu ifade etti.

16.05 Gazze'de vurulan bölgelerden alevler ve siyah dumanlar yükseliyor.

13.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.

13.10 Gazze'deki Endonezya Hastanesinin 24 saatlik yakıtı kaldı

13.09 BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur."

12.51 İsrail güçleri 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 65 Filistinliyi gözaltına aldı

12.36 Kassam Tugayları: Gazze'de 8 İsrail askeri aracını imha ettik

12.22 Sınır Tanımayan Doktorlar çalışanı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybetti

12.13 Gazze'deki bir manastırda 8 Yunan mahsur kaldı

12.05 İran: BM, İsrail'in nükleer silahları karşısındaki sessizliğini bozmalı

11.47 Irak'tan Gazze'ye 10 milyon litre yakıt bağışı

11.41 KKTC Başbakanı Üstel: "Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü"

11.39 ABD Temsilciler Meclisi'nden, Filistin kökenli meclis üyesine sansür kararı

11.30 Filistin Kızılayı, insani yardım yüklü 93 kamyonu daha teslim aldı

10.46 İsrail, Gazze ve Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

10.44 Kirby: "Biden ile Netanyahu her zaman aynı fikirde değil"

10.43 Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü duyuruldu

10.40 ABD'li kahve markasına "Filistin" tepkisi

10.23 Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez

08.48 İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü, 2 gazeteciyi gözaltına aldı

08.27 Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

08.26 Biden'ın Netanyahu'ya Gazze'de 3 günlük ateşkes çağrısında bulunduğu iddia edildi

04.09 İngiliz milletvekili, partisinin ateşkes karşıtı duruşu nedeniyle gölge bakanlıktan çekildi

03.06 Filistinin Rabat Büyükelçisi Şubki: "Gazze, tarih boyunca işgalcilerin mezarlığı olmuştur"

02.44 Japonya ve ABD, Gazze Şeridi'nde insani durumun iyileştirilmesi için birlikte çalışacak

01.46 Gazze'de hayatını kaybeden 89 UNRWA çalışanı BM Cenevre Ofisi'nde anıldı

01.27 Hamas saldırısında anne ve babasını kaybeden İsrailli: Netanyahu iktidarda kalırsa savaş bitmez

01.21 Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı.

01.17 Hamas'ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu'ya istifa çağrısı

01.14 Kızılhaç: ICRC'nin insani yardım konvoyuna Gazze'de ateş açılmasından endişe duyuyoruz

00.57 Güney Afrika'dan UCM'ye, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çağrısı

00.47 Katil İsrail ordusu Kızılhaçın konvoyuna saldıranın kendileri olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

00.36 Belçika'da parlamentoya Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara boykot çağrısı

İşte 7 Kasım'da yaşananlar:

22.16 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, son 24 saatte Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda 15 İsrail askeri aracını hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, Kassam mensuplarının son 24 saatte Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarında ve Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde 15 İsrail askeri aracını kullanılmaz hale getirdikleri ifade edildi.

22.01 Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden kanser hastası 12 Filistinli çocuğun tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildiğini duyurdu.

21.54 Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, kanser hastası Filistinli çocukların tedavi edilmek için Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden ülkeye getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

21.52 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okulun doğrudan hedef alınması sonucu 1 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

21.41 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.

20.40 Katil İsrail Savunma Bakanı: İsrail ordusu Gazze kent merkezine girdi