Yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu’nun istifası için çadır kurdu

"BURAYA NETANYAHU'YA 'GİT' DEMEK İÇİN GELDİM"

Anma töreninde konuşma yapan anne ve babasını 7 Ekim'deki saldırılarda kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

Inon, "Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim." diye konuştu.

"ÜMİT VE EŞİTLİK İNŞA ETMELİYİZ"

İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, "İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum." dedi.

Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim beldesinde oğlunu kaybeden Yaakov Godo da yaptığı konuşmasında, 7 Ekim'de yaşananlardan dolayı İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu suçladı.

Törende slogan atılmadı ve çoğunlukla sükunet hakimdi ancak yapılan konuşmalar sırasında Netanyahu'nun adı geçtiğinde kalabalık ıslık çalarak tepki gösterdi.