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İsrail'in Gazze katliamında 33. Gün! A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 09:38
İsrail ordusu Gazze'nin kent merkezine girdiklerini açıkladı. Hamas liderlerinin sığınakta kıstırıldığı ileri sürüldü. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Cephe hattından sıcak bilgileri A Haber ekipleri aktardı.
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