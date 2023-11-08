08 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail'in Gazze katliamında 33. Gün! A Haber çatışma bölgesinde
İsrail ordusu Gazze'nin kent merkezine girdiklerini açıkladı. Hamas liderlerinin sığınakta kıstırıldığı ileri sürüldü. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı direnişini sürdürüyor. Cephe hattından sıcak bilgileri A Haber ekipleri aktardı.