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Gazzeliler için sürgün planı! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 13:29
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de bebeklere karşı açtığı savaşta 33. güne girdi. İsrail’in öldürdüğü insanlar enkaz altında kalanlarla birlikte 11 bini geçti. Savaşın en sıcak noktasında son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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