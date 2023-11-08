08 Kasım 2023, Çarşamba
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Gazze’de ağır bombardıman! Vurulan yerlerden alevler yükseliyor
Son dakika haberleri… İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de bebeklere yönelik açtığı savaş 33. Gününde şiddetlenerek devam ediyor. Gazze’de vurulan yerlerden alevler yükseliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.