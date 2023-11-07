Direnişin sembolü Hanzala! Zulmü sessiz duyuran hikaye

Hanzala'nın, yüzü daime Filistin'e bakıyor. Kendi vatanına kavuşana dek ise asla büyümeyecek 10 yaşında bir çocuk. Naci El Ali tam 54 yıl önce 1969 yılında armağan etti Hanzala'yı… Naci El Al, "Etrafımdakiler ben Kuveyt'e geldiğimde benim bana Kuveyt halkının lüksü seven bir halk olduğunu, benim de zaman içinde bozulacağımı söylediler. Ben şahsi olarak toplumun doğasına karşı kendimi korumaya alırım. Çünkü arabaydı vesaire bunlar olunca da büyük meselelerden uzaklaşabilirdim. Dolayısıyla ben bu Filistin çocuğunu çizip zihnimde kalmasını sağladım. Her gün çizerek onunla iletişimde kaldım." demişti.