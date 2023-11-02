Canlı yayında Gazze’ye ağır bombardıman! Sınır hattında sadece A Haber var

ATA GÜNDÜZ KURŞUN/Saat 23.00 itibarıyla yaşananlar: Gazze'ye yaklaşık 1 saatti inanılmaz bir bombardıman var. Savaş uçakları sürekli olarak bomba atıyor ve onların sesi canlı yayında sizlere de geliyor. Savaş uçakları bombalıyor sürekli topçu atışları yapılıyor.

Bölgede çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Biz oraya çok yakın bir noktayız. Bölgeye çok yoğun şekilde aydınlatma fişeği atılıyor. İsrail orayı aydınlatmaya çalışıyor. Peş peşe topçu atışları yapılıyor.