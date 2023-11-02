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CHP'de kurultay gerginliği zirvede! Değişimcileri "fırsatçılar" diye suçlayan Gürsel Erol Özel'e seslendi: Sadullah Ergin'e sen neden itiraz etmedin?

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Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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CHP’de kurultay gerginliği zirvede! Değişimcileri fırsatçılar diye suçlayan Gürsel Erol Özel’e seslendi: Sadullah Ergin’e sen neden itiraz etmedin?

CHP'de gözler Cumartesi günü yapılan Kurultay'a çevrilirken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için kapışacak. Parti içinde Genel Merkezciler-Değişimciler arasında büyük bir çekişme yaşarken son günlerde gerginlik daha da arttı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Gürsel Erol katıldığı canlı yayında değişimcilere sert sözlerle yüklenirken " Bunlar aslında değişimci değil,fırsatçılar. Onlar da yapılan tüm yanlışlıklardan sorumlular." ifadelerini kullandı. Erol ayrıca Sadullah Ergin'in CHP listelerine yazıldığı anlarda Özgür Özel'in bu duruma itiraz etmediğinin altını çizdi. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu sonuca rağmen istifaya yanaşmadı ve mağlubiyetin faturasını MYK üyeleri ve danışmanlarına kesti.

TAVŞAN ADAY ÖZGÜR ÖZEL

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı parti içinde huzursuzluk yaratırken başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda isim değişim hareketi başlattı. Ancak İmamoğlu, delege seçimlerinde başarılı olamayacağını anlayınca yerine tavşan aday olarak Özgür Özel'i sundu.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN

Özel de tavşan adaylığı kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu sorumluluk almamakla suçladı ve adaylığını resmen ilan etti. Bu ilan sonrası Özel'i ilk tebrik eden isim Ekrem İmamoğlu olurken, iki ismin paslaşması medya üzerinden devam etti.

YENİ GENEL BAŞKAN CUMARTESİ BELLİ OLACAK

Artık gözler bu hafta sonu yapılacak kurultaya çevrilirken illerde düzenlenen kongrede çıkan kavgaların kurultayı nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu. Çok sayıda ilde Genel merkezciler ile Değişimciler birbirine girerken CHP'nin yeni genel başkanı cumartesi günü belli olacak.

GERGİNLİK TAVAN

Kurultay gününün yaklaşmasıyla partide gerginlik iyice artarken, CHP Milletvekili Gürsel Erol değişimcilere yönelik eleştirilerde bulundu.

BUNLAR DEĞİŞİMCİ DEĞİL FIRSATÇILAR

Değişim diyorlar ama aslında şu anki mevcut yapının bir parçaları kendileri. Listelerde en güzel yerlerde aday olmak için çabaladılar seçimlerden sonra da değişimciyiz diye ortaya çıktılar. Bunlar aslında değişimci değil,fırsatçılar. Onlar da yapılan tüm yanlışlıklardan sorumlular.

SADULLAH ERGİN'E NİYE İTİRAZ ETMEDİN?

Sadullah Ergin konusunda eleştiriyor değişimciler. Bu bir hataydı evet. Bu isim parti meclisine geldi. Ancak bundan önce MYK'ya geldi. Grup Başkanvekilleri de burada söz alma ve şerh koyma hakları vardır. O gün orada kimse bu isme itiraz etmedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanı ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimde CHP'nin Millet İttifakı ortaklarına 39 milletvekili vermesine ilişkin açıklamalarda bulunurken "Ben listeyi gördüm pazar günü. 39 rakamını duyduk inanamadık. Hatta ben Ankara'da Sadullah Ergin'in ismini gördüm, 'İnşallah isim-soyisim benzerliğidir' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

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