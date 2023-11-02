CHP'de kurultay gerginliği zirvede! Değişimcileri "fırsatçılar" diye suçlayan Gürsel Erol Özel'e seslendi: Sadullah Ergin'e sen neden itiraz etmedin?

BUNLAR DEĞİŞİMCİ DEĞİL FIRSATÇILAR

Değişim diyorlar ama aslında şu anki mevcut yapının bir parçaları kendileri. Listelerde en güzel yerlerde aday olmak için çabaladılar seçimlerden sonra da değişimciyiz diye ortaya çıktılar. Bunlar aslında değişimci değil,fırsatçılar. Onlar da yapılan tüm yanlışlıklardan sorumlular.