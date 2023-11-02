Katil İsrail yine sivil hedefleri vurdu! A Haber savaş hattında

EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 16.00 itibarıyla yaşananlar: İsrail tarafından vurulan Bureyc Kampı Gazze'nin kuzeyi ile güney arasında kalan bir nokta. Güneye daha yakın bir nokta. İsrail günleridir sivillere "güneye gidin" uyarıları yapıyor ama orayı da vuruyor. Biz de günlerdir bunu söylüyor. 9 evin yerle bir edildiği ve en az 29 kişinin öldüğü söyleniyor. Toplamda 400 kişiye yakın kişi o bölgede yaşamlarını sürüyordu. Mülteci kamplarının bulunduğu alan 1,41 KM'lik bir alan ve buralarda 116 bin kişi yaşıyor. Saldırılarda en az 100 kişi ölürken binden fazla kayıp var. Cibaliye ve Bureyc kampları hedef alındı.