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Katil İsrail yine sivil hedefleri vurdu! A Haber savaş hattında

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Katil İsrail yine sivil hedefleri vurdu! A Haber savaş hattında

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti artarak devam ediyor. Katil İsrail’in bebeklere karşı açtığı savaşta ölenlerin sayısı 9 bini geçti. İşgalci İsrail yine sivillerin yaşadığı mülteci kamplarını hedef aldı. Savaşın en sıcak noktasında son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze şeridindeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 133 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. Savaşın sıcak noktasından son bilgileri A Haber ekipleri aktardı.

EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 16.00 itibarıyla yaşananlar: İsrail tarafından vurulan Bureyc Kampı Gazze'nin kuzeyi ile güney arasında kalan bir nokta. Güneye daha yakın bir nokta. İsrail günleridir sivillere "güneye gidin" uyarıları yapıyor ama orayı da vuruyor. Biz de günlerdir bunu söylüyor. 9 evin yerle bir edildiği ve en az 29 kişinin öldüğü söyleniyor. Toplamda 400 kişiye yakın kişi o bölgede yaşamlarını sürüyordu. Mülteci kamplarının bulunduğu alan 1,41 KM'lik bir alan ve buralarda 116 bin kişi yaşıyor. Saldırılarda en az 100 kişi ölürken binden fazla kayıp var. Cibaliye ve Bureyc kampları hedef alındı.

Gazzeliler kuzeye tamamen sıkışmış durumda. Kuzey ile güney arasında bağlantı hattı neredeyse kopmak üzere. Peş peşe saldırlar düzenleniyor. Sıcak çatışmalar yaşanıyor ve Kassam Tugayları güçlü şekilde direniyor. Şu anda Beyt Hanun çok yoğun bir saldırı altında. Bölgeden çatışma sesleri yükseliyor.

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