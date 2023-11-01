A Haber savaş bölgesinde | Sokaklarda çatışma başladı! Gazze sınırında neler oluyor?

EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 15.00 itibarıyla yaşananlar: Beyt Hanun bölgesine yeni bir hava saldırı düzenlendi. Bölgede savaş uçaklarının hareketliliği var. Peş peşe top atışları devam ediyor. Beyt Hanun bölgesinde çok yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusunun buradan ilerleyişi çok zor. Bölgede çok yoğun çatışma sesleri var. Dün düzenlenen İsrail saldırısında 12 asker hayatını kaybetti.

Dün Kassam Tugayları'nın İsrail askerini pusuya düşürdüğü bölgeden çok yoğun dumanlar çıkıyor. Orada görüş mesafesinin sıfıra indiğini söyleyebiliriz. İsrail El-Reşit Caddesi'ni kontrol altına aldı Selahattin Caddesi üzerinde bağlantıyı kesmek için çaba sarf ediyor. 3 gündür bunu deniyorlar ama başaramıyorlar. Beyt Hanun'un dış mahallerinde sokak çatışmaları yaşanıyor.