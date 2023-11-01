A Haber savaş bölgesinde | Sokaklarda çatışma başladı! Gazze sınırında neler oluyor?
İşgalci İsrail Terör Örgütü, sivil katliamlarına devam ediyor. Gazze’ye havadan-karadan ve denizden ölüm yağıyor. Gazze’de ölen sivilleri sayısı 8 bin 796’ya çıkarken ölenlerden 3 bin 648 çocuk. Katil İsrail’in örgüt mensupları Gazze sokaklarında Kassam Tugayları ile çatışıyor. Sınır hattından son durumu A Haber ekipleri aktardı.
İşgalci İsrail'in ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Haftalardır İsrail ablukası altında bombaların hedefi olan Gazze'nin dünya ile bağlantısı bir kez daha kesildi. IDF, askeri kayıplarını açıklarken İran'dan gözdağı gibi bir uyarı geldi. İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonrası Kolombiya ve Şili büyükelçilerini istişareler için geri çağırdı. Bolivya ise İsrail ile diplomatik bağlarını kopardığını açıkladı.
İsrail'in yeniden Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampını vurduğu açıklandı. Saldırıda onlarca Filistinli'nin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde de Cibaliye kampını vurmuştu, saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 16.00 itibarıyla yaşananlar: ABD basını, yetkili kaynaklara dayandırarak ABD özel kuvvetlerinin rehineleri kurtarmak için İsrail'de olduğunu yazdı. Bunun bir iddia olduğu konuşuluyor ama bu bilgiler üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak dünya ile bu bilgi paylaşıldı. ABD gir-çık operasyonları sırasın İsrail'e istihbarat noktasında yardımcı olduğunu açıklamıştı. ABD'nin kaç askeri İsrail'de bunu bilmiyoruz ama bu da yakında netlik kazanacaktır.
EMİNE KAVASOĞLU/ Saat 15.00 itibarıyla yaşananlar: Beyt Hanun bölgesine yeni bir hava saldırı düzenlendi. Bölgede savaş uçaklarının hareketliliği var. Peş peşe top atışları devam ediyor. Beyt Hanun bölgesinde çok yoğun çatışmalar yaşanıyor. İsrail ordusunun buradan ilerleyişi çok zor. Bölgede çok yoğun çatışma sesleri var. Dün düzenlenen İsrail saldırısında 12 asker hayatını kaybetti.
Dün Kassam Tugayları'nın İsrail askerini pusuya düşürdüğü bölgeden çok yoğun dumanlar çıkıyor. Orada görüş mesafesinin sıfıra indiğini söyleyebiliriz. İsrail El-Reşit Caddesi'ni kontrol altına aldı Selahattin Caddesi üzerinde bağlantıyı kesmek için çaba sarf ediyor. 3 gündür bunu deniyorlar ama başaramıyorlar. Beyt Hanun'un dış mahallerinde sokak çatışmaları yaşanıyor.
İsrail ordusun Beyh Hanun ve Bey Lahya arasındaki bağlantıyı koparıp Gazze'nin kuzeyi ve güneyi arasındaki iletişimi kesmeye çalışıyor. Burada ağır makinalı silahlalar çatışmalar yaşanıyor. İsrail 11 bin hedefin vurulduğunu açıkladı. Gazze şeridi 41 Km uzunluğunda ve 365 kilometrekarelik bir yer. Bu kadar küçük bir alanda tam 11 bin kez hedefler vuruldu ve siviller hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı bir kez daha hedef alındı.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN/ Saat 15,30 itibarıyla yaşananlar: Biz şu anda Gazze'ye en yakın noktalardan Aşkelon'dayız. Buradan önce Tel Aviv'deydik. Rehinelerin yakınları İsrail Savunma Bakanlığı yakınına çadır kurdu. Rehinelerin bir an önce getirilmesini ve ateşkes ilan edilmesini istiyorlar. Netanyahu'nun istifası isteniyor. Günlerdir o noktada protestolar devam ediyor. İsrail, Hamas'ın elinde 240 rehine olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ediyor ama sivillerin silahlanması da sürüyor.
20 bin işgalciye silah dağıtıldı. Silah almak için 120 bin kişinin olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail'in 326 askerinin öldüğünü açıkladı. 1982-85 yılları arasındaki Lübnan savaşında ölen İsrail askerlerinin sayısından daha fazla. İsrail Gazze'de bazı noktalara tanklarla ve piyade birlikleri ile girdi ama Kassam Tugayları tarafından geri püskürtüldü.
KASSAM TUGAYLARI'NDAN YENİ AÇIKLAMA
Kassam Tugayları tarafından bir açıklama yapıldı. 240 esirin olduğunu biliyorduk ki daha önce 50 esirin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini açıklamıştı Kassam Tugayları. Dün öğle saatlerinde mülteci kampına düzenlenen o saldırıda 3'ü yabancı pasaportlu 7 esirin daha İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmiş olduğu bilgisi paylaşıldı.
SİHA'LARLA SALDIRI
Beyt Hanun'a kısa süre önce SİHA'larla bir saldırı düzenledikleri ve İsrail'e bir antipersonel füzesi fırlattıkları yönünde bir açıklama yaptılar. Şu an o nokta üzerinden çok yoğun dumanlar yükselmeye devam ediyor. Yoğun bir çatışma olduğunu sizlerle paylaşalım. Ardı ardına top atışları da devam ediyor. Bölgeye ardı ardına flare atışları yapıldı. Yoğun bir duman yeniden yükselmeye başladı. Kassam Tugayları bir SİHA saldırısı düzenlediklerini açıkladılar.
İSRAİL BASININA SANSÜR
Dün yaşanan füze saldırısında İsrail askerlerinden 9 kişi hayatını kaybettiği paylaşıldı. Ancak İsrail basınına göre bu sayı 12 yeni bir güncelleme yaptı İsrail basını. Ordu sözcülüğü tarafından bir sansüre uğratılmaya çalışıldığının altını çizelim. Zira ordu sözcüsü yapmış olduğu açıklamada ordunun vermiş olduğu açıklamalar dışında herhangi bir açıklama yapılmaması konusunda uyardığı bilgisi var.
EN BÜYÜK KAYIP OLARAK TARİHE GEÇTİ
Yaklaşık bir dakika önce bir kez daha Gazze'den Aşkelon'a doğru roket misillemesi gerçekleşti. Yeni bir bilgi olarak aktaralım. Kassam Tugayları'nın misillemesi devam ediyor. Artık İsrail piyade birliklerinin tankların zırhlı araçların bölgenin pek çok noktasına konuşlanmış olduklarını biliyoruz. Çok yoğun çatışmalar yaşanıyor. Savaşın başlangıcından bu yana 326 İsrail askeri personelinin öldürüldüğü bilgisi var. Bu Lübnan'daki 82-85 savaşından bu yana İsrail ordusuna verdirilen en büyük kayıp olarak da tarihe geçmiş durumda.
KATİL NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA
Netanyahu geçtiğimiz dakikalar içerisinde bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, zor bir savaşın içinde olduklarını söyledi. Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 9 İsrail askerinin daha öldürülmesinin ardından görüntülü bir açıklama yayımladı.
İsrail Başbakanı, konuşmasında, Gazze'de "Çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ancak acı verici kayıplar da yaşadıklarını" ifade etti. Gazze'deki savaşı "Zafer kazanıncaya" kadar sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, "Zor bir savaşın içindeyiz. Bu uzun bir savaş olacak." yorumunda bulundu.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü belirtilmişti.
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