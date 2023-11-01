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Gazze’ye en noktadan canlı yayın! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 21:48
Katil İsrail’in Gazze’dce çocuklara karşı savaşında 26. gün bitmek üzere. Bölgede ölen sivillerin sayısı 9 bine yaklaştı. A Haber ekipleri savaşa en yakın bölgeden gelişmeleri ilk günden beri aktarmaya devam ediyor. Ekiplerimizden Ata Gündüz Kurşun Gazze sınırından son durumu anlattı.
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