Gazze’ye en noktadan canlı yayın! A Haber savaş bölgesinde

Katil İsrail’in Gazze’dce çocuklara karşı savaşında 26. gün bitmek üzere. Bölgede ölen sivillerin sayısı 9 bine yaklaştı. A Haber ekipleri savaşa en yakın bölgeden gelişmeleri ilk günden beri aktarmaya devam ediyor. Ekiplerimizden Ata Gündüz Kurşun Gazze sınırından son durumu anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN