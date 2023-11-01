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A Haber savaş bölgesinde! Gazze sınırında neler oluyor?

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Giriş: 01.11.2023 15:35
İşgalci İsrail Terör Örgütü, sivil katliamlarına devam ediyor. Gazze’ye havadan-karadan ve denizden ölüm yağıyor. Gazze’de ölen sivilleri sayısı 8 bin 796’ya çıkarken ölenlerden 3 bin 648 çocuk. Katil İsrail’in örgüt mensupları Gazze sokaklarında Kassam Tugayları ile çatışıyor. Sınır hattından son durumu A Haber ekipleri aktardı.
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