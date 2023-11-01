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CHP'de Genel Başkanlık seçimini Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır? İşte kulislerde konuşulan isim…

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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CHP’de Genel Başkanlık seçimini Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır? İşte kulislerde konuşulan isim…

Son dakika | CHP’de bu hafta tarihi bir kurultay yapılacak. Genel Başkanlık için Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında kıran kırana bir yarış yaşanacak. Parti iyice parçalara bölünmüşken "CHP'de Genel Başkanlık seçimini Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır?" sorusu herkes tarafından sorulmakta. Kulislerde yer alan bilgiler ise bir hayli ilginç... Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında seçimi kazanma ihtimali en yüksek ismi yorumladı ve iki ismin alabileceği oy oranını açıkladı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu hangi planı işletecek? Kurultayda hangi mesajları verecek? İşte CHP’deki kurultayda son durum…

A HABER ÖZEL | 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tarihi bir hezimet alan ve koalisyonun başını çektiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu iyice sallandı.

CHP'DE "DEĞİŞİMCİLİK" ADI ALTINDA KOLTUK SAVAŞI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan son seçimde destek alan Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası "değişimcilik" adı altına hareket başlatan CHP'lilerin gazabına uğradı.

CHP'de kazan iyice kaynadı ve İmamoğlu destekli 'değişimciler'in Genel Başkan Adayı Özgür Özel olarak ilan edildi.

Tüm yaşananlar kamuoyunda şok etkisi yaratırken CHP'de bir kez daha nefesler tutuldu ve bütün gözler hafta sonu yapılacak kurultaya çevrildi.

Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olabilecek mi? Özgür Özel mi kazanır? Kılıçdaroğlu mu zafere gider?

ABDULKADİR SELVİ'DEN ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU YORUMU?

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında, CHP'deki tarihi Genel Başkanlık yarışının çok çekişmeli geçeceğine işaret etti.

Selvi, "Kılıçdaroğlu açısından siyasi hayatının en kritik kongresi olacak. Çünkü Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki makas iyice daraldı." dedi.

Yarışta "Özel" faktörüne dikkat çeken Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel adaylığını açıkladığında 'En fazla 400 oy alır' deniliyordu. Kılıçdaroğlu ile aralarında en az 300 oy farkından söz ediliyordu. Ama Kılıçdaroğlu'nun İstanbul kongresini kaybetmesinden sonra rüzgâr tersine döndü." ifadelerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU ÇOK AZ BİR FARKLA KAZANIRSA ŞÜKRETSİN"

"Bay Bay Kemal" için işlerin hiç de kolay olmadığını bildiren Selvi, "Şimdi, 'Kılıçdaroğlu en fazla 100 oy farkıyla kazanır' deniliyor. Ben ondan da emin değilim. Çok az bir farkla kazanırsa şükretsin." cümlesine yer verdi.

CHP'DE SON PERDE

31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'de gözler bu hafta sonu yapılacak (4-5 Kasım 2023) kurultaya çevrildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kritik kurultay öncesi kurmaylarını topladı.

Kılıçdaroğlu "Tartışma olmasın. Fiziki ve sözlü gerginlikler istemiyorum." dedi.

KILIÇDAROĞLU "SON KEZ ADAYIM" MI DİYECEK?

Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu bu kurultayda ''Son kez adayım'' diyecek ve tabanı silkeleyecek, yerel seçime dönük mesajlar verecek.

KILIÇDAROĞLU MU, ÖZGÜR ÖZEL Mİ?

Diğer yandan "Genel Merkezciler" Kemal Kılıçdaroğlu'nun en az 850 oy ile seçimi kazanacağı görüşünde.

Değişimcilerin en fazla 500 oy alacağı savunuluyor.

İstanbul'da moral bulan CHP içi muhalefet ise ''Tabandaki değişim rüzgarın önünde kimse duramaz'' diyor.

Genel Merkez'e göre ise 4 Kasım'da sıkıntı yok. Fakat asıl seçim 5 Kasım'da Parti Meclisi (PM) listesinin belirleneceği gün olacak.

Değişimciler PM'ye isim sokmak için yoğun çaba harcayacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SON HAMLELER

Öte yandan Kılıçdaroğlu bu perşembe günü il başkanlarını toplayacak.

Sözde "demokrat adamı" oynayacak olan Bay Bay Kemal, "Parti Meclisi'nde kimleri görmek istiyorsunuz?" diye soracak.

KONUŞMA HAZIRLIKLARI

Kılıçdaroğlu, bir kutu hazırlanacak ve o kutuya il başkanları kendi isimlerini yazmadan kimleri PM'de görmek istediğini önerecek.

Kılıçdaroğlu, cuma günü kapanıp kurultay konuşmasını hazırlayacak.

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