CHP’de Genel Başkanlık seçimini Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanır? İşte kulislerde konuşulan isim…

Tüm yaşananlar kamuoyunda şok etkisi yaratırken CHP'de bir kez daha nefesler tutuldu ve bütün gözler hafta sonu yapılacak kurultaya çevrildi.



Peki, kulislerde neler konuşuluyor? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkan olabilecek mi? Özgür Özel mi kazanır? Kılıçdaroğlu mu zafere gider?

ABDULKADİR SELVİ'DEN ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU YORUMU?

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında, CHP'deki tarihi Genel Başkanlık yarışının çok çekişmeli geçeceğine işaret etti.