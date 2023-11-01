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ABD'nin İsrail'de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

KATİL İsrail'e Gazze'deki katliamları içn sınırsız destek sağlayan ABD'nin bu ülkede gizli bir üssü olduğu idda edildi. Üstelik bu iddia Amerikan medyasında yer aldı. Söz konusu üste, İsrail'in saldırıya uğramasını engellemek için hava savunma radar sistemlerinin olduğu bildirildi.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 14:10
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ABD’nin İsrail’de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

Washington yönetimi İsrail'e asker gönderdiğine yönelik iddiaları yalanladı.

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ABD’nin İsrail’de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

ABD MEDYASINDAN ÇARPICI İDDİA

Ancak Amerikan medyası ABD'nin İsrail'in Necef Çölü'nde büyük ve gizli bir askeri üssü olduğunu yazdı.


Söz konusu iddia ABD'nin The Intercept adlı haber sitesi tarafından gündeme getirildi.

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ABD’nin İsrail’de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

Sitede yer alan haberde, ABD Savunma Bakanlığının, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'ndeki Har Keren Dağı'nın tepesinde yer alan "gizli bir üssün inşasına sessizce devam ettiği" belirtildi.

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ABD’nin İsrail’de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

KOD ADI: SİTE 512

Haberde, Necef Çölü'nde Gazze'ye 32 kilometre uzaklıkta yer alan "Site 512" kod adlı ABD üssünün, İsrail'e yönelik olası füze saldırıları izleyen bir radar tesisi olduğu kaydedildi.

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ABD’nin İsrail’de GİZLİ ÜSSÜ mü var? Dikkat çeken iddia: Pentagon gerçek amacını saklıyor

İRAN'A ODAKLANDI

Ancak "Site 512"nin, 7 Ekim'de İsrail'e binlerce Hamas roketi fırlatıldığında, bunların hiçbirini algılamadığı çünkü "Bin kilometreden fazla uzaktaki İran'a odaklandığı" vurgulandı.