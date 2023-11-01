01 Kasım 2023, Çarşamba
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Katliam tankları Gazze’de! Rehineleri kurtarmak için ABD askerleri mi geldi?
Katil İsrail Terör Örgütü’nün katliam tankları Gazze’nin Beyt Hanun bölgesinin dış mahallerine girdi. Bölgede çok yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor. Kassam Tugayları, Katil İsrail askerlerini geri püskürtüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Prıogramlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.