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Katliam tankları Gazze’de! Rehineleri kurtarmak için ABD askerleri mi geldi?

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 16:33
Katil İsrail Terör Örgütü’nün katliam tankları Gazze’nin Beyt Hanun bölgesinin dış mahallerine girdi. Bölgede çok yoğun sokak çatışmaları yaşanıyor. Kassam Tugayları, Katil İsrail askerlerini geri püskürtüyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber Prıogramlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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