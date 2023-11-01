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İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman! Sokak savaşlarında İsrail ordusu tarumar oldu

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 17:50
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara karşı açtığı savaşta 26. gün sonra ermek üzere. Bölge çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 9 bine yaklaşık ölen masum insan var. İsrail’in katliam tankları Gazze’nın dış sokaklarına girdi. Kassam Tugayları pusuya düşürdüğü İsrail askerleri geri püskürttü. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.
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