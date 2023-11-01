01 Kasım 2023, Çarşamba
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İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman! Sokak savaşlarında İsrail ordusu tarumar oldu
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara karşı açtığı savaşta 26. gün sonra ermek üzere. Bölge çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 9 bine yaklaşık ölen masum insan var. İsrail’in katliam tankları Gazze’nın dış sokaklarına girdi. Kassam Tugayları pusuya düşürdüğü İsrail askerleri geri püskürttü. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.