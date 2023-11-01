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İSRAİL HELİKOPTERLERİ FLARE ATIŞLARI! Gazze sınırında sıcak görüntüler

A Haber
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Giriş: 01.11.2023 18:25
Katil İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 26. gününde devam ediyor. İsrail helikopterleri alçak uçuş gerçekleştirerek flare attı ve güdümlü füzeleri şaşırtmak için mücadele verdi. Kassam Tugayları’nın katil İsrail’e karşı direnişi denizde ve karada direnişi sürüyor. Sınır hattında sıcak bilgileri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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