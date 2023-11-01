İsrail zulmünün bir başka yüzü! İsrail’in açık hava hapishanesi Şuafat Mülteci Kampı

Burada girişler kontrollü ve askerler durdurup işlem yapıyor. Hava kararınca burada ateş yanıyor ve İsrail askerleri araçları ile bu noktaya giriyor ve sivillere saldırı düzenliyor. İsrail kimlik kartı ile buradan çıkıp dışarı gidebiliyorsunuz ancak Filistin kimlik kartı olanlar buradan çıkış yapamıyor. Burada İsrail kimlik kartı zorunlu tutuluyor. Burada 8-10 katlı binalar var ama bir açık hava hapishanesi çünkü kartın yoksa çıkış da yok. İşgal altındaki Kudüs'te olayların en sık yaşandığı yerlerden biri burası.