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İsrail zulmünün bir başka yüzü! İsrail'in açık hava hapishanesi Şuafat Mülteci Kampı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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İsrail zulmünün bir başka yüzü! İsrail’in açık hava hapishanesi Şuafat Mülteci Kampı

İşgal atlındaki Doğu Kudüs'te bulunan A Haber ekibi, adeta açık hava hapishanesine benzeyen Şuafat Mülteci Kampı’na gitti. İsrail'in devasa duvarlarla etrafını çevirdiği kampı görüntüledi.

A Haber ekipleri savaş bölgesinde haber nöbetini sürdürüyor. Gazze sınırında yaşanan insanlık dışı saldırılar canlı yayınla ekrana gelirken işgal altındaki Doğu Kudüs'ten özel haberler ekran taşınıyor.

İşgal atlındaki Doğu Kudüs'te bulunan A Haber ekibi, adeta açık hava hapishanesine benzeyen Şuafat Mülteci Kampı'na gitti. İsrail'in devasa duvarlarla etrafını çevirdiği kampı görüntüledi.

Özlem Aktay'ın bölgeden aktardıkları: İşgal altındaki bu topraklarda Filistinlilerin açık ceza evi olarak adlandırdığı Şuafat Mülteci Kampı'ndan canlı yayını gerçekleştiriyoruz. 1967 yılında itibaren toprakların işgali ile birlikte burada evi olanlar evlerinden çıkarıldı. İşte oradan sürülen insanlar burada mülteci kampında yaşıyor. Buranın yüksek duvarları var ve bir açık ceza evini andırıyor. Buranın girişinde İsrail askerlerinin oluşturduğu bir kontrol noktası var.

Oradan yaşadığınız bu yere giriş-çıkış yapmak zorundasınız. Herkesi buradan dışarı çıkarmıyorlar. Burası İsrail'in geceden gündüze yoğun şekilde saldırdığı yerlerden biri. İsrail askerleri girişteki kontrol noktasında girip burada protesto gösteri düzenleyen sivillerle çatışıyor. 7 Ekim'deki Kassam Tugayları'nın Aksa Tufanı operasyonundan sonra burada İsrail askerleri onlarca kişiyi öldürdü. Burada yaklaşık olarak 140 bin kişi yaşıyor. Bu bölgeye İsrail askeri ve polisi sık sık operasyon yapıyor.

Burada girişler kontrollü ve askerler durdurup işlem yapıyor. Hava kararınca burada ateş yanıyor ve İsrail askerleri araçları ile bu noktaya giriyor ve sivillere saldırı düzenliyor. İsrail kimlik kartı ile buradan çıkıp dışarı gidebiliyorsunuz ancak Filistin kimlik kartı olanlar buradan çıkış yapamıyor. Burada İsrail kimlik kartı zorunlu tutuluyor. Burada 8-10 katlı binalar var ama bir açık hava hapishanesi çünkü kartın yoksa çıkış da yok. İşgal altındaki Kudüs'te olayların en sık yaşandığı yerlerden biri burası.

Katil İsrail yönetimi daha önce buraya "dalgakıran operasyonu" yapmıştı. Sık sık yapılan baskınlarla 100'denb fazla Filistinli hayatını kaybetti. Burası 7 Ekim'den sonra yoğun olarak abluka altında. Giriş-çıkışlar daha kontrollü yapılıyor. Bazen ise kimsenin buradan dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Burada tıpkı cezaevi gibi yüksek duvarlar var. Burada insanlar çok zor şartlar altında yaşamaya çalışıyorlar. Burada çatışmaların izlerini duvarlarda ve sokaklarda görmek mümkün.

A Haber kameralarına yansıyan görüntüler

A Haber kameralarına yansıyan görüntüler

A Haber kameralarına yansıyan görüntüler

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